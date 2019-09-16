موعد أقوى 10 مواجهات للنادي الأهلي في الدور الأول من بطولة الدوري العام المصري 2020

يخوض النادي الأهلي عدد من المباريات الهامة في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز المصري للموسم الجديد 2019/2020 والتي سيكون لها أثر كبير في تحديد مشوار النادي الأهلي للحصول على بطولة الدوري العام المصري، خاصة ومع وجود أكثر من منافس للنادي الأهلي يرغب في الحصول على تلك البطولة الهامة والتي تمكنه من اللعب باسم مصر في دوري أبطال إفريقيا.







مواعيد أقوى 10 مباريات للنادي الأهلي في الدور الأول من بطولة الدوري العام المصري:-

1- مباراة الأهلي ضد سموحة :-







حيث يلتقي النادي الأهلي مع فريق سموحة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري العام يوم 23 سبتمبر 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على استاد الجيش بمنطقة برج العرب.

2- مباراة الأهلي ضد الزمالك:-

يلتقي النادي الأهلي مع نادي الزمالك في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام المصري للموسم الجديد وذلك يوم 19 أكتوبر 2019 فى تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

3- مباراة الأهلي ضد الجونة:-







يتقابل النادي الأهلي مع فريق الجونة يوم 23 أكتوبر 2019 على استاد الجونة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري العام حيث ستقام المباراة على استاد الجونة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

4- مباراة الأهلي ضد المصري:-

يلتقي فريقي الأهلي والمصري يوم 5 يناير 2020 على استاد الجيش بمنطقة برج العرب في الإسكندرية وهي احدي المباريات المؤجلة من الأسبوع السادس وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

5- مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي:-

تقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 11 ديسمبر 2019 ببرج العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز المصري.

6- مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري:-

هي المواجهة السادسة للنادي الأهلي من ضمن أقوي 10 مباريات للنادي الأهلي في بطولة الدوري وستقام المباراة بتاريخ 15 ديسمبر 2019 على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الاسبوع العاشر وسوف يتم إقامة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

7- مباراة الأهلي ضد المقاصة:-

ستقام يوم 19 ديسمبر 2019 على استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر وسيتم إذاعة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

8- مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب:-

تقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد بتروسبورت بتاريخ 10 يناير 2020.

9- مباراة الأهلي ضد إنبي :-

يلتقي النادي الأهلي مع نادي إنبي يوم 14 يناير 2020 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر.

10- مباراة الأهلي ضد بيراميدز:-

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتاريخ 18 يناير 2020 .