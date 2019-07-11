الجزائر تفوز على ساحل العاج بركلات الجزاء الترجيحية لتواصل التألق في البطولة الإفريقية تعلم الجميع الإصرار والروح العالية في أرض الميدان

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، في مصر والوطن العربي الكبير، نحن على موعد مع مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المرتقبة، فيلعب المنتخب الجزائري مع منتخب ساحل العاج، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على أستاد السويس الجديد، وتنقل المباراة على قناة بي أن سبورت ماكس HD1 HD2، وقناة تايم سبورت التردد الأرضي، وقناة الجزائر الوطنية التردد الأرضي.

تحديث: فاز المنتخب الجزائري على منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق ليذهبوا إلي الوقت الإضافي ويستمر التعادل، ليحتكموا إلي ركلات الترجيح وتحسمها الجزائر بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة لمنتخب كوت ديفوار، ليصعد المنتخب الجزائري لملاقاة نيجيريا في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

صعد المنتخب الجزائري أول عن المجموعة الثالثة برصيد9 نقاط من ثلاث انتصارات، في دور المجموعات دون أن تهتز شباكه، ليلتقي في دور ال16 مع منتخب غينيا ويفوز عليه 3-صفر، ليصعد لربع نهائي البطولة، بينما صعد منتخب ساحل العاج ثاني المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة، ليلعب مع منتخب مالي في دور ال16 ويفوز عليه بهدف دون رد.

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة معلق المباراة مباراة الجزائر*ساحل العاج الخامسة بتوقيت الجزائر السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورت ماكسHD1 HD2 قناة الجزائر الوطنية التردد الأرضي، قناة تايم سبورت التردد الأرضي أستاد السويس الجديد حفيظ الدراجي

التشكيل المتوقع للجزائر في مباراة ساحل العاج اليوم

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: جمال بن العمري، رامي بن سبيعي، عيسي ماندي، يوسف عطال.

خط الوسط: أسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، يوسف بلايلي، رياض محرز، سفيان فيجولي.

الهجوم: بونجاح.

تصريحات المديرين الفنين قبل المباراة

تصريح جمال بلماضي: صرح جمال بالماضي إلي أنه يعلم خبايا كوت ديفوار، ودرس المنافس جيداً خلال لقاء مالي، وأكد أن منتخب ساحل العاج يمتلك لاعبين ممتازين، ووجه رسالة لمنتقديه وقال لهم أتركونا نعمل في صمت، وقال أن دعم الشعب الجزائري للفريق هو كلمة السر. تصريحات إبراهيم كمارا: صرح المدير الفني للمنتخب الإفواري انه يعلم جيداً قوة المنتخب الجزائري، ويعلم أيضاً قوة الضعف فيه التي سنعمل على استغلالها، وقال أن منتخب الجزائري يمتلك قوة كبيرة في الخط الأمامي، وقال أننا سنسجل في شباك الجزائر.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة قوية بين الفريقين يستمتع بها محبي كرة القدم في كل مكان.