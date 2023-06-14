موسيماني يهنئ إدارة ولاعبي النادي الأهلي ببطولة إفريقيا.. فماذا قال؟

قام المدير الفني لفريق النادي الأهلي السابق بيتسو موسيماني، بتهنئة الفريق واللاعبين بفوزهم بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022 بعد منافسة كبيرة بالمباراة النهائية أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وكتب موسيماني بحسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً: “تهانينا للنسور الحمر والجيش الأحمر، والمدرب والفريق الفني ورئيس النادي محمود الخطيب وأعضائه، لسنوات عديدة تعلمون كيفية الفوز بهذا الكأس”.

ويذكر أنه سبق وقد درب المدرب الافريقي المخضرم موسيماني فريق النادي الأهلي لمدة وصلت إلى ٢٠ شهراً، واستطاع أن يفوز بـ6 ألقاب مع الفريق الأحمر، ومن تلك الألقاب دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين أيضا، الدوري المصري وكأس مصر، إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وبعد رحيله عن الشياطين الحمر في شهر سبتمبر عام 2022، تولى مسؤولية قيادة فريق أهلي آخر ولكن تلك المرة هو الأهلى السعودي، وتمكن من تصعيده مرة أخرى للدوري السعودي للمحترفين روشن، ولكن حتى الآن مستقبله غير معروف مع الفريق.