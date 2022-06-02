موسيماني يفتح النار على الانتقادات: هذا أكبر خطأ للأهلي.. ولا أملك ميسي

خرج بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، عن صمته، بعد ضياع حلم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة 0-2 أمام الوداد البيضاوي في ملعب محمد الخامس.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة SABC Sport، التابعة لـ South African Broadcasting Corporation “يجب أن تسألوا الاتحاد الأفريقي لماذا منح المغرب حق استضافة نهائي دوري الأبطال، لتعرفوا سبب غضب لاعبي الأهلي”.

وتابع “لقد منحت ميداليتي الفضية لأحد المصورين، لم أكن أريدها على الإطلاق”.

وفي تصريحات لإذاعة مترو الجنوب أفريقية، أوضح موسيماني “أرغب في الفوز وتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب بدلًا من أداء كرة قدم جميلة مع الخسارة أو التعادل”.

واسترسل “البعض يقول إن موسيماني لا يلعب كرة قدم جذابة.. أنت لا تستطيع اللعب بشكل جميل دائمًا، سوف تخسر وقتها وتفقد النقاط”.

وشدد المدرب الجنوب أفريقي “لا يوجد نجاح بدون فشل أو انتكاسات. أنا خاسر سيئ للغاية”.

ونوه “أغضب كثيرًا عندما أتعرض للهزيمة، وذلك لأنني أضع الكثير من العمل من أجل الفوز في كل مباراة أخوضها مع الفريق”.

ولفت “أكبر خطأ للأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي، كان استقبالنا للهدف الأول”.

وتابع المدرب “طريقتي ليست مثل مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان أو ليفربول، لقد اختبرت أسلوبي وخططي في جنوب أفريقيا وفي كأس العالم للأندية، وفزت بالبرونزية مرتين مع الأهلي”.

وأوضح “وعن غياب الأداء الجمالي في طريقة تدريبي، أنا ليس لدي ليونيل ميسي أو تشافي أو إنييستا، يجب أن ألعب بالطريقة التي أعرفها وليس بطريقة البارسا”.

وقال “أؤمن بكرة القدم المتطورة، نبني اللعب من الخلف ونلعب ببعض التعقيد، هكذا كنت ألعب في صن داونز”.