موسيماني يسعى لخطف نجم الزمالك

صرحت تقارير سعودية عن حاجة الإفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد عودته للدوري السعودي.

تابعت التقارير أن بيتسو موسيمانى طلب من إدارة النادي ضم لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو إلى صفوف الفريق في ميركاتو الصيف لدعم الوسط الهجومي في تشكيل الفريق، خاصة أنه قادر على اللعب في كل مراكز الوسط الهجومي مع إمكانية التسجيل وصناعة الأهداف في نفس الوقت، وهذا بخلاف صغر سنه وقدرته على اللعب لعدة سنوات.

الزمالك ينفي وصول عروض لسيد زيزو

على الجانب الآخر أكدت إدارة الكرة بنادي الزمالك على عدم تلقيها أي عروض تخص اللاعب أحمد سيد زيزو سواء من أندية أوروبية أو خليجية.

وأضافت في حال وصول أي عروض رسمية للاعب سيتم دراستها جيدا واتخاذ القرار المناسب.

الزمالك يتأهل لدور ال16 في كأس مصر

تأهل الفارس الأبيض لدور ال 16 لبطولة كأس مصر بعد فوزه على بروكسي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات الدور ال 32 للبطولة.

ويذكر أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو رفض إعطاء اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة ال 27 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.