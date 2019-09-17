قرعة موسم الدوري المصري الممتاز… والقنوات الناقلة له

حيث يشارك في الموسم المقبل 18 ناديا، وهما:

والجدير بالذكر ان القرعة تمت اليوم، فى الساعة الواحدة ظهرا، الخميس الموافق الثاني عشر من سبتمبر، وبالتالي نقلتها قناة اون سبورت الرياضية.

وقد قرر اليوم الإتحاد المصري لكرة القدم اعلان انطلاقه صفارة البدء لبطولة الدوري الممتاز فى يوم الحادي والعشرون من شهر سبتمبر الجاري من هذا العام بمشاركة الثماني عشر ناديا بالنظام المفتوح بدون تحديد مواجهة اندية القمه وقطبي الكره المصرية.

وهما الاهلي والزمالك فى نهاية كل دور كما كان يتم فى المواسم الماضية بنظام القرعه الموجهة لنادى معين من الناديين السابقين.

وفى هذا الاطار اسفرت القرعة عن قمه مبكره للناديين الاهلي والزمالك فى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز .

ومن المقرر ايضا لقاء الزمالك امام الاتحاد السكندري على ملعب الزمالك.

والأهلي مع سموحه فى الجوله الأولى على ملعب الثاني.

مباريات الجوله الاولى

بيراميدز أمام انبي

أمام انبي حرس الحدود أمام المصري

الاسماعيلي أمام الجونه

الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

مصر المقاصة أمام اسوان

طلائع الجيش أمام المقاولون العرب

طنطا أمام وادي دجله

الاهلي أمام سموحة

اف سي مصر أمام الانتاج الحربي

وبالتالي سوف تنطلق بطولة الدوري في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم انتهاء الموسم في شهر مايو 2020.