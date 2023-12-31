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موسكاردو يصدم باريس في أولى صفقاته الشتوية وهذا هو السبب!

أحمد مراد

صدم لاعب الوسط البرازيلي، جابرييل موسكاردو (18 عاما) نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، عندما أعلن اليوم الأحد عن أنه سوف يجري عملية جراحية في الكاحل، وستكون سببا في بعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر، ويلعب موسكاردو حاليا في صفوف نادي كورينثيانز البرازيلي، بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

موسكاردو يصدم نادي العاصمة الفرنسي ويعلن هذا الخبر المفاجئ

موسكاردو_ المصدر: حسابه على انستجرام

وكان اللاعب قد وصل إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدا لانضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه أعلن بشكل مفاجئ عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام” قائلا “أظهرت فحوصات طبية حاجتي لإجراء جراحة وقائية في الكاحل بقدمي اليسرى، لأعود أقوى وأحقق ما أطمح إليه وأحلم به”.

وكان نادي باريس سان جيرمان، قد نجح في صيف العام الماضي في إبرام 11 صفقة جديدة، فضلا عن تعاقده مع الإسباني لويس إنريكي كمدير فني جديد لمدة موسمين مع إمكانية التمديد.

جدير بالذكر أن صحفاً رياضية، كانت قد نشرت عن أن موسكاردو في طريقه للتوقيع لباريس لمدة خمس مواسم مثل مواطنه بيرالدو مدافع نادي ساو باولو.

موسكاردو يعلن عن عملية جراحية في قدمه اليسرى ويصدم باريس سان جيرمان
الصورة هي لقطة شاشة من حساب اللاعب البرازيلي “انستجرام”
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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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