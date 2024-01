موسكاردو يصدم باريس في أولى صفقاته الشتوية وهذا هو السبب!

صدم لاعب الوسط البرازيلي، جابرييل موسكاردو (18 عاما) نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، عندما أعلن اليوم الأحد عن أنه سوف يجري عملية جراحية في الكاحل، وستكون سببا في بعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر، ويلعب موسكاردو حاليا في صفوف نادي كورينثيانز البرازيلي، بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

موسكاردو_ المصدر: حسابه على انستجرام

وكان اللاعب قد وصل إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدا لانضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه أعلن بشكل مفاجئ عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام” قائلا “أظهرت فحوصات طبية حاجتي لإجراء جراحة وقائية في الكاحل بقدمي اليسرى، لأعود أقوى وأحقق ما أطمح إليه وأحلم به”.

🔴🔵🇧🇷 Gabriel Moscardo announces that he will undergo foot surgery in the next days and he will return in April.

“After recent tests, I need to do this surgery and I will be out of the next three months. I will be back stronger”. pic.twitter.com/I4MhlW9NmX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2023