مورينيو يتسبب في غرامة مدرب فيوتشر المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريم البرتغالي ريكاردو فورموسينيو مدرب مودرن فيوتشر بـ20 ألف جنيه مصري بسبب قطعه المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري للرد على مكالمة هاتفية جاءته من مواطنه جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي.

بداية الأحداث في المؤتمر الصحفي

بدأت الواقعة عندما قطع مدرب فيوتشر المؤتمر الصحفي عقب المباراة للرد على مكالمة هاتفية جاءته من مورينيو، الذي كان يرغب في تهنئته على الفوز بالمباراة، وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية فإن مورينيو كان معجبًا بأداء فورموسينيو في المباراة، ورغب في التواصل معه بشكل شخصي.

تصرف غير مقبول يستلزم الغرامة

واعتبر الاتحاد المصري أن تصرف فورموسينيو غير مقبول، وقرر تغريمه على خلفيته.

حيث جاء في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم: “قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فرض غرامة مالية على المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو قدرها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم التزامه ببروتوكول المؤتمر الصحفي للمباراة