موديست يقود الأهلي لحصد السوبر المصري على حساب فيوتشر

توج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري في الإمارات، بعد فوزه المثير على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 بعد التمديد للوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب محمد بن زايد، مساء اليوم الخميس.

الأهلي بدأ اللقاء بشكل هجومي، ونجح اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 34، نجح اللاعب حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد 2-0.

ودخل مودرن فيوتشر، الشوط الثاني من أجل تصحيح المسار وتقليص الفارق.

وفي الدقيقة 76، نجح اللاعب عمر السعيد في تسجيل الهدف الأول لصالح مودرن فيوتشر.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 9 دقائق وتحديدا في الدقيقة 81، سجل اللاعب محمد محمود، هدف التعادل لصالح مودرن فيوتشر.

وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي 2-2، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 114، تمكن المهاجم الفرنسي أنطوني موديست من كسر صيامه التهديفي، وسجل الهدف الثالث للأهلي برأسية رائعة سكنت شباك الحارس محمود جنش.

وفي الدقيقة 116، سجل كريم فؤاد الهدف الرابع للأهلي، لتنتهي المباراة بفوز وتتويج المارد الأحمر.