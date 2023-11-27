موديست يزيد من أوجاع الأهلي بعد تحديد حجم إصابته

تأكيد غياب أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراتي سموحة في دوري نايل ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، بعد التأكد من إصابته بشد في العضلة الضامة.

صرح مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي بأن اللاعب أنتوني موديست يعاني من إصابة في العضلة الضامة، مايعني غيابه عن المشاركة مع الفريق لفترة من 10 أيام إلى أسبوعين، وبالتالي سيغيب عن مواجهة مباراتي سموحة ويانج أفريكانز التنزاني.

موديست يخضع لفحص طبي بعد رحلة تنزانيا

ويخضع موديست لفحص طبي بعد عودة الأهلي من رحلة تنزانيا، لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء زد من عدمه؛ إذ من المقرر إقامة تلك المباراة يوم 6 ديسمبر المقبل.

يستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المقاولون العرب، وذلك ضمن مباريات دوري نايل قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل، وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.