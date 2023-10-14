تقارير صحفية إسبانية تشير إلى تردد حول مستقبل لوكا مودريتش مع فريق ريال مدريد.

بعد فترة التوقف الدولي، مودريتش يتخذ قراره النهائي حول مستقبله مع ريال مدريد. - مصدر الصورة: WTS KORA

مودريتش كان لاعبًا أساسيًا في خط وسط الفريق بجانب توني كروس وكاسيميرو، لكن في الوقت الأخير بدأ يجلس على دكة البدلاء بينما يحصل كامافينجا وفالفيردي على فرص أكثر للمشاركة.

مودريتش قدم أداءً رائعًا خلال 11 موسمًا مع ريال مدريد، شارك في ما يقرب من 500 مباراة وفاز بـ23 لقبًا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري الإسباني ثلاث مرات.

وفقًا لصحيفة “ريليفو” الإسبانية، سيقرر مودريتش مستقبله بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، سيتعين عليه تقدير دوره في الفريق عند استئناف النشاط الدوري الأوروبي، وسيتخذ قرارًا بشأن موقفه خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

يجب أن نشير إلى أن ريال مدريد قام بتجديد عقد مودريتش لمدة عام إضافي حتى عام 2024، وأعرب اللاعب عن رغبته في البقاء في النادي، مؤكدًا أنه يستحق ذلك.

ومع ذلك، تم طرح فكرة رحيله عن ريال مدريد في عدة تقارير، مع تلميحات إلى احتمالية الانتقال إلى دوري الولايات المتحدة الأمريكية “MLS” والانضمام إلى فريق إنتر ميامي، حيث انضم إليه نجوم آخرون مثل ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.