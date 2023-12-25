مودريتش بين الأهلي والاتحاد والنصر.. من ينتصر في السباق السعودي؟

أشارت تقارير صحفية إلى وجود منافسة بين 3 أندية في الدوري السعودي لكرة القدم من أجل ضم نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، يتنافس ناديا الأهلي والاتحاد على التعاقد مع مودريتش في يناير المقبل، وعرضا مبلغًا يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا مع شرط أن تكون الصفقة جاهزة خلال 10 أيام.

وتشير التقارير إلى أن الناديين يواجهان صعوبة في إقناع ريال مدريد بالاستغناء عن مودريتش في منتصف الموسم. وفي حال عدم قبول ريال مدريد العرض، ستؤجل المفاوضات إلى الصيف المقبل.

وفي سياق متصل، ترددت تقارير تفيد باتفاق نادي النصر السعودي مع مودريتش للانضمام إليه صيف 2022 بوساطة كريستيانو رونالدو. وكما تم ذكره سابقًا، يفضل مودريتش الانتقال إلى النصر على أن يلعب في إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم ليونيل ميسي.