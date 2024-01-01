مودرن فيوتشر يتحدث عن مستجدات بخصوص ملف عمر كمال عبد الواحد

علق هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، على موقف اللاعب عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، والذى أثار جدل فى الايام الماضية.

وما بين الانتقال للنادى الاهلى أو الانتقال للزمالك، بدات الكفة تميل فى الساعات الاخيرة الى النادى الاهلى، حيث الاخبار تؤكد انه سينتقل للنادى الاهلى.

هيثم عرابى وعبر تصريحات تلفزيونيه له منذ قليل قال : بالفعل هناك مفاوضات متقدمة جداً، بين الاهلى عن طريق الكابتن محمود الخطيب والكابتن عدلى القيعى.

المفاوضات تتم مع دكتور وليد دعبس ومعى بصورة شخصية، وفى الساعات الاخيرة حدث جديد بخصوص اللاعب، سيتم الاعلان عنه قريباً.

من سيعلن عن الامر الدكتور وليد دعبس رئيس النادى، وهناك مستجدات كثيرة حدثت بعد بطولة كأس السوبر التى أقيمت فى الامارات، وسيتم الكشف عن هذه المستجدات فى الايام القادمة.