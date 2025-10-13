مواعيد مواجهات كأس السوبر الإسباني 2026

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الستار عن اختيار مدينة جدة السعودية لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، وذلك على ملعب “الإنماء”، في استمرارٍ للشراكة الاستراتيجية بين السعودية والاتحاد الإسباني التي تهدف إلى استضافة أبرز البطولات الأوروبية في المنطقة.

مواعيد مواجهات البطولة الرسمية

وأكد الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي مواعيد مباريات البطولة التي ستقام خلال شهر يناير المقبل، على النحو التالي:

نصف النهائي الأول: برشلونة × أتلتيك بلباو – الأربعاء 7 يناير 2026

نصف النهائي الثاني: ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – الخميس 8 يناير 2026

النهائي: الأحد 11 يناير 2026

وقال البيان أن جميع المباريات ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت القاهرة) على ملعب الإنماء في جدة.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة أجواءً جماهيرية مميزة، خاصة مع إقامة ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، إلى جانب المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة كان قد تُوج بلقب النسخة الماضية من السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 5-2.