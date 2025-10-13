أخبار الرياضة

مواعيد مواجهات كأس السوبر الإسباني 2026

آياتي خيري

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الستار عن اختيار مدينة جدة السعودية لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، وذلك على ملعب “الإنماء”، في استمرارٍ للشراكة الاستراتيجية بين السعودية والاتحاد الإسباني التي تهدف إلى استضافة أبرز البطولات الأوروبية في المنطقة.

مواعيد مواجهات كأس السوبر الإسباني 2026

مواعيد مواجهات البطولة الرسمية

وأكد الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي مواعيد مباريات البطولة التي ستقام خلال شهر يناير المقبل، على النحو التالي:

نصف النهائي الأول: برشلونة × أتلتيك بلباو – الأربعاء 7 يناير 2026

نصف النهائي الثاني: ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – الخميس 8 يناير 2026

النهائي: الأحد 11 يناير 2026

وقال البيان أن جميع المباريات ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت القاهرة) على ملعب الإنماء في جدة.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة أجواءً جماهيرية مميزة، خاصة مع إقامة ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، إلى جانب المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة كان قد تُوج بلقب النسخة الماضية من السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 5-2.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.