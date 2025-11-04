مواعيد مواجهات ربع نهائى كأس خادم الحرمين

كشف بيان صادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم النقاب عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين للموسم 2025-2026.

حيث قامت الصفحة الرسمية الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإعلان مواعيد مباريات الدور الربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

قرعة دور الثمانية ببطولة كأس

ونتج عن قرعة الدور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مواجهة نارية تجمع بين فريقي الشباب والاتحاد، وأوقعت القرعة فريق الهلال في مواجهة الفتح، بينما يلتقي القادسية مع الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل، بينما يلعب الخليج مع الخلود.

كما خطف الفتح مقعده في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بفوزه على الرياض بنتيجة 2 – 0 ضمن منافسات دور الـ16، فيما فاز الخلود على النجمة بهدف دون مقابل، والقادسية على الحزم بنتيجة 3 – 1، كما فاز الأهلي على الباطن بثلاثية نظيفة، والهلال على الأخدود بنتيجة 1 – 0، والشباب على الزلفي بنفس النتيجة.

وإستغل الخليج ركلات الترجيح لبلوغ الدور ربع النهائي حيث انتصر 5-3 على التعاون، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة، بينما لم يتأهل إلى الدور ربع النهائي أي فريق عن أندية دوري الدرجة الأولى.

وأكمل نادى الاتحاد عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، وذلك بعدما تغلب على النصر بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء بالعاصمة السعودية الرياض، في ختام منافسات دور الـ 16.