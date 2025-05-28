مواعيد مواجهات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

يتجهز نادي الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تبدأ منتصف يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

الهلال ضد ريال مدريد

ومن المعروف للجميع أن بطولة كأس العالم للأندية تلعب بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات في نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ 32 إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، بينما يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن تواجد الهلال السعودي في المجموعة الثامنة مع ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

ويلعب الهلال في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطلًا لنسخة دوري أبطال آسيا 2021، حيث جاءت مواعيد مباريات الهلال في الحدث العالمي كالتالي..

ريال مدريد – الهلال: 18 يونيو 2025 الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية

سالزبورج – الهلال: 23 يونيو 2025 الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مصر والسعودية

الهلال – باتشوكا: 27 يونيو 2025 الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية

رونالدو يتصدر صفقات الهلال

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فتح فترة انتقالات استثنائية للفرق المشاركة تمتد من 1 إلى 10 يونيو المقبل، تتيح للأندية تسجيل لاعبين جدد ضمن قوائمها الرسمية قبل انطلاق البطولة، إلى جانب فترة تسجيل ثانية بعد مرحلة المجموعات خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، شريطة أن تكون التعاقدات أُنجزت من خلال إحدى نوافذ القيد المعتمدة.

وفي سياق متصل نجح نادي الهلال السعودي في تجديد عقد قائده سالم الدوسري حتى عام 2027، في حين كشفت تقارير صحفية سعودية أن الهلال بات قريباً من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتعزيز صفوفه خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير سعودية عن رغبة نادي الهلال في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن وفق شروط، أبرزها أن يكون العقد موسماً واحداً على الأقل وتخفيض راتبه الضخم مع نادي النصر، حيث جاء هذا بالتزامن مع تلميح رونالدو بمغادرة نادي النصر، وكتب رونالدو مع صورة له بقميص النصر عبر منصات التواصل الاجتماعي: “انتهى هذا الفصل”، مضيفا: “القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع”.