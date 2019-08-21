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مواعيد مباريات منتخب سوريا في تصفيات مونديال 2022 والقنوات الناقلة

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
مواعيد مباريات منتخب سوريا في تصفيات مونديال 2022 والقنوات الناقلة

نقدم جدول مواعيد مباريات سوريا في تصفيات مونديال 2022 والقنوات الناقلة وموعد مباراة سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، مجموعة سوريا في تصفيات المونديال هي “المجموعة الأولى”، وتضم تلك المجموعة خمسة منتخبات هي سوريا والصين والمالديف والفلبين وغوام، تضم تلك المرحلة من تصفيات كأس العالم عدد 40 منتخبا، وهي مؤهلة أيضا لنهائيات كأس أمم آسيا 2023 بالصين، قسمت القرعة تلك المنتخبات على ثماني مجموعات، يقام بين منتخبات المجموعة الواحدة دوري من دورين ذهاب وعودة، على أن يتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال أوائل المجموعات الثمانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

مواعيد مباريات منتخب سوريا في تصفيات مونديال 2022 والقنوات الناقلة

بداية جدول مواعيد مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 الآسيوية ستكون يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، هذا وقد اختار الاتحاد السوري لكرة القدم دولة الإمارات لاستضافة مباريات سوريا في تصفيات المونديال القادمة، بعد موافقة الاتحاد الإماراتي، القنوات الناقلة لمباريات سوريا في تصفيات المونديال هي قنوات Bein sports.

يقود منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم المدير الفني فجر إبراهيم بعد تجديد الثقة به رسميا، وعاد لقائمة المنتخب من جديد عمر خربين مع باقي النجوم المحترفين، موعد مباراة سوريا القادمة في تصفيات مونديال 2022 ستكون أمام الفلبين بالفلبين، مباراة الجولة الثانية للمنتخب السوري ستكون أمام جزر المالديف بالإمارات.

جدول مواعيد سوريا في تصفيات مونديال 2022
التاريخالمباراةالموعد بتوقيت سوريا والسعودية
يوم 5 سبتمبر 2019مباراة سوريا والفلبين2.30 مساء
يوم 10 سبتمبر 2019مباراة سوريا والمالديف5.00 مساء
يوم 15 نوفمبر 2019مباراة سوريا وغوام3.00 مساء
يوم 14 ديسمبر 2019مباراة سوريا والصين
يوم 19 ديسمبر 2019مباراة سوريا والفلبين
يوم 31 مارس 2020مباراة سوريا والمالديف
يوم 4 يونيو 2020مباراة سوريا وغوام
يوم 9 يونيو 2020مباراة سوريا والصين

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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