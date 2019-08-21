نقدم جدول مواعيد مباريات سوريا في تصفيات مونديال 2022 والقنوات الناقلة وموعد مباراة سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، مجموعة سوريا في تصفيات المونديال هي “المجموعة الأولى”، وتضم تلك المجموعة خمسة منتخبات هي سوريا والصين والمالديف والفلبين وغوام، تضم تلك المرحلة من تصفيات كأس العالم عدد 40 منتخبا، وهي مؤهلة أيضا لنهائيات كأس أمم آسيا 2023 بالصين، قسمت القرعة تلك المنتخبات على ثماني مجموعات، يقام بين منتخبات المجموعة الواحدة دوري من دورين ذهاب وعودة، على أن يتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال أوائل المجموعات الثمانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

مواعيد مباريات منتخب سوريا في تصفيات مونديال 2022 والقنوات الناقلة

بداية جدول مواعيد مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 الآسيوية ستكون يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، هذا وقد اختار الاتحاد السوري لكرة القدم دولة الإمارات لاستضافة مباريات سوريا في تصفيات المونديال القادمة، بعد موافقة الاتحاد الإماراتي، القنوات الناقلة لمباريات سوريا في تصفيات المونديال هي قنوات Bein sports.

يقود منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم المدير الفني فجر إبراهيم بعد تجديد الثقة به رسميا، وعاد لقائمة المنتخب من جديد عمر خربين مع باقي النجوم المحترفين، موعد مباراة سوريا القادمة في تصفيات مونديال 2022 ستكون أمام الفلبين بالفلبين، مباراة الجولة الثانية للمنتخب السوري ستكون أمام جزر المالديف بالإمارات.