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مواعيد مباريات منتخب سوريا في “بطولة غرب آسيا 2019”

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
مواعيد مباريات منتخب سوريا في “بطولة غرب آسيا 2019”
مواعيد مباريات سوريا في بطولة غرب آسيا

ننشر مواعيد مباريات سوريا في بطولة غرب آسيا 2019 والتي تقام بالعراق خلال الفترة من 31 يوليو حتى 14 أغسطس 2019 بمدينتي كربلاء وأربيل، جدول بطولة غرب آسيا 2019 يبدأ بمباراتين في المجموعة الأولى حيث يلتقي منتخب العراق مع لبنان، وتلتقي فلسطين مع اليمن، والمجموعة الأولى هي مجموعة منتخب سوريا في بطولة غرب آسيا، حيث يفتتح المنتخب السوري مشواره في البطولة بلقاء منتخب لبنان يوم 2 أغسطس 2019، تضم البطولة مجموعتين، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهايته أوائل المجموعتين للمباراة النهائية.

مواعيد مباريات سوريا في بطولة غرب آسيا 2019

يشارك منتخب سوريا في البطولة ضمن جدول إعداده لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا والتي تبدأ رسميا في شهر أغسطس القادم، حيث ستكون بطولة غرب آسيا خير اعداد لنسور قاسيون، وجدول مواعيد مباريات سوريا في بطولة غرب آسيا يبدأ بأربعة مباريات، وفي حال تأهل للنهائي ستكون المباراة الخامسة له، يقود نسور قاسيون المدير الفني الوطني فجر إبراهيم.

جدول مواعيد مباريات سوريا في بطولة غرب آسيا 2019
التاريخالمباراةالموعد
2 أغسطس 2019مباراة سوريا ولبنانالساعة 7.30 مساء
5 أغسطس 2019مباراة سوريا واليمنالساعة 7.30 مساء
8 أغسطس 2019مباراة سوريا والعراقالساعة 10.30 مساء
11 أغسطس 2019مباراة سوريا وفلسطينالساعة 7.30 مساء

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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