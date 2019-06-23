مواعيد مباريات منتخب الجزائر في دور المجموعات| كأس الأمم الأفريقية 2019

نأتي لكم اليوم بمواعيد مباريات المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر في مصر، حيث يقع منتخب الجزائر في المجموعة C المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما تضم المجموعة الثالثة كل من ( منتخب الجزائر ومنتخب كينيا ومنتخب السنغال ومنتخب تنزانيا ) ، كما يعتبر منتخب الجزائر و منتخب السنغال هم المنتخبان المرشحان بقوة أن يعبروا من هذه المجموعة والصعود إلى الأدوار التالية.

مواعيد مباريات منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة الجزائر وكينيا في كأس أمم افريقيا 2019:

يواجه منتخب الجزائر في الجولة الأولى منتخب كينيا حيث تقام المباراة يوم 23 من شهر يونيو الموافق يوم الأحد 23/6/2019

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة

كما تقام المباراة على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي الذي يقع في محور المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة و يتسع الملعب إلى حضور 30 ألف متفرج.

موعد مباراة الجزائر والسنغال في كأس أمم افريقيا 2019 :

يواجه منتخب الجزائر منتخب السنغال في إطار الجولة الثانية من بطولة كاس الأمم الأفريقية، حيث تعتبر هي المباراة الاقوى بين مباريات المجموعة الثالثة، حيث تقام المباراة يوم الخميس الموافق 27/6/2019.



و تقام المباراة في المواعيد التالية:

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا في كأس أمم افريقيا 2019 :

منتخب الجزائر يواجه منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات والتي سوف تقام يوم الاثنين الموافق يوم 1/7/2019.

وتقام المباراة في المواعيد التالية:

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة

← إقرأ أيضاً: