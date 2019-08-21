ننشر مواعيد مباريات منتخب الإمارات في تصفيات مونديال 2022 وتصفيات كأس أمم آسيا 2023 وموعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، هذا ومجموعة الإمارات في تصفيات المونديال هي المجموعة السابعة وتضم 5 منتخبات وهي الإمارات وماليزيا وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا، يشارك في تلك المرحلة من التصفيات الآسيوية عدد 40 منتخبا، قسمتهم القرعة على ثماني مجموعات، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دورين، ليتأهل منهم 12 منتخبا للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال 2022، والمنتخبات 12 هم أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثمانية، مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

مواعيد مباريات منتخب الإمارات في تصفيات مونديال 2022

ينطلق جدول مواعيد مباريات منتخب الإمارات في تصفيات مونديال 2022 يوم العاشر من سبتمبر 2019، وقبل بداية تصفيات كأس العالم “مونديال قطر”، يدخل منتخب الإمارات معسكر تدريبي خارجي في البحرين، يقود منتخب الإمارات المدير الفني الهولندي المخضرم “بيرت فان مارفيك”، ذلك المدرب الذي قاد منتخب السعودية للتأهل إلى مونديال روسيا الماضي.

موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات مونديال 2022 ستكون أمام ماليزيا في ماليزيا يوم 10 سبتمبر 2019، الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، يحل منتخب إندونيسيا ضيفا على منتخب الإمارات، تلك المرحلة تشمل ثماني مباريات لمنتخب الإمارات، يبحث من خلالها الأبيض عن صدارة جدول مجموعته.