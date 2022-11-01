مواعيد مباريات ليفربول قبل التوقف الدولي لكأس العالم قطر 2022

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس العالم “قطر 2022” والتي تقام لأول مرة في دولة عربية وتنطلق مبارياتها في العشرين من الشهر الجاري. واستعداداً لهذه البطولة العالمية ستتوقف البطولات المحلية والقارية لجميع الفرق العالمية قبل انطلاق البطولة بفترة كافية.

على الرغم من تذبذب الأداء الذي يقدمه فريق ليفربول الانجليزي هذا الموسم في البطولة المحلية، إلا أنه لا يزال يتمتع بحظوظ وافرة للمضي قدمًا في البطولة المفضلة له وهي دوري أبطال أوروبا بعد ضمان تأهله لدور الـ 16 من البطولة.

دوري أبطال أوروبا

يخوض الفريق الأحمر بقيادة النجم المصري محمد صلاح آخر لقاءات دوري المجموعات سعيًا لتعويض خسارته الوحيدة بدوري المجموعات هذا الموسم أمام نابولي، عندما يخوض مباراته مساء الثلاثاء على ملعبه ووسط جماهيره بعد الهزيمة التي مني بها في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

يسعى النجم المصري لزيادة رصيده من الأهداف لينفرد بصدارة ترتيب جدول هدافي البطولة الذي يتقاسمها مع الفرنسي كليان مبابي برصيد 6 أهداف. تقام المبارة اليوم الثلاثاء 1/11 في تمام العاشرة.

جدول ترتيب مجموعة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

المركز الترتيب المباريات الاهداف نقاط لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق 1 نابولي 5 5 0 0 1 20 4 16 15 2 ليفربول 5 4 0 1 1 15 6 9 12 3 أياكس أمستردام 5 1 0 4 1 8 15 -7 3 4 جلاسكو رينجرز 5 0 0 5 1 1 19 -18 0

مباريات ليفربول محليًا

محليًأ، يتبقى لفريق ليفربول مبارتان في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل التوقف الدولي، حيث يواجه فريق توتنهام في مباراة قوية خارج الديار لحساب الجولة الخامسة عشر من البطولة التي يحتل فيها ليفربول المركز التاسع بينما يحل توتنهام ثالثًا. وستكون المباراة يوم الأحد 11/6 في السادسة والنصف.

المباراة الثانية التي يخوضها الريدز في نفس البطولة هي مباراته على ملعبه ضد ساوثهامتون في الأسبوع السادس عشر، وتقام يوم السبت 12/11 في تمام الخامسة مساء.

كما يخوض ليفربول مباراة أخرى محليًا ضد ديربي كاونتي في مباراة العودة ضمن الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة. وتقام المباراة يوم الأربعاء 11/9 في تمام العاشرة مساء.

مواعيد مباريات ليفربول

دوري أبطال أوروبا 22:00 ليفربول – إنجلترا — : — نابولي – إيطاليا الدوري الإنجليزي الممتاز 18:30 توتنهام هوتسبير — : — ليفربول كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 22:00 ليفربول — : — ديربي كاونتي الدوري الإنجليزي الممتاز 17:00 ليفربول — : — ساوثهامتون

جميع المواعيد بتوقيت القاهرة.