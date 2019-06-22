مواعيد مباريات كاس أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة لها

يبحث عدد كبير من المصريين والأفارقة عن مواعيد مباريات كاس أمم أفريقيا 2019 وما هي القنوات الناقلة لهذه البطولة، والتي سوف تقام على أرض جمهورية مصر العربية بمشاركة 24 منتخب أفريقي وهذا الرقم يسجل لأول مرة في تاريخ كاس الأمم الأفريقية، حيث انطلقت أمس أول مباريات البطولة بين منتخب مصر وزيمبابوي وتستمر البطولة حتي 19 يوليو 2019 وسوف نقدم لكم في السطور القادمة مواعيد مباريات كاس أمم أفريقيا 2019 وفقا لـما أعلنته الكاف.

مواعيد مباريات كاس أمم أفريقيا 2019

كما تعلمون جميعا أن عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 هم 24 منتخب وبالتالي سوف يتم تقسيمهم على 6 مجموعات، والمجموعة الواحدة تضم 4 دول، ويتم تقسيم هذه المنتخبات وفقا لعمل قرعة معينة تقوم لجنة بطولة أمم أفريقيا بالأشراف عليها، وسوف نورد لكم كل مجموعة وما هي المنتخبات المشاركة بهم كالأتي:

المجموعة الأولي وتضم ( منتخب مصر – منتخب الكونغو – منتخب أوغندا – منتخب – زيمبابوي ).

المجموعة الثانية تضم ( منتخب غينيا – منتخب مدغشقر – منتخب نيجيريا – منتخب بوروندي ).

المجموعة الثالثة تضم ( منتخب السنغال – منتخب الجزائر – منتخب كينيا – منتخب تنزانيا ).

المجموعة الرابعة تضم ( منتخب المغرب – منتخب جنوب أفريقيا – منتخب كوت ديفوار – منتخب ناميبيا ).

المجموعة الخامسة تضم ( منتخب تونس – منتخب مالي – منتخب أنجولا – منتخب موريتانيا ).

المجموعة السادسة والأخيرة تضم ( منتخب غينيا بيساو – منتخب غانا – منتخب الكاميرون – منتخب بنين ).

والصورة القادمة سوف توضح لكم مواعيد مباريات كل مجموعة بالإضافة إلى أماكن إقامة المباريات.

تعرف على القنوات الناقلة للبطولة الإفريقية سوف يتم إذاعة مباريات كاس أمم أفريقيا 2019 من خلال قناة تايم سبورت المصرية الجديدة عبر التردد الأرضي والفضائي أيضا، حيث سوف يكون تحليل المباريات عبر قناة تايم سبورت الفضائية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وإذاعة المباريات عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضي من خلال التلفزيون المصري الأرضي، كما تذاع يوميا فيديو توضيحي على جميع القنوات المصرية لكيفية استقبال قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

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