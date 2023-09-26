مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023 والنادي الأهلي يعلن أسعار التذاكر

ما هو موعد مباريات كاس العالم للاندية؟حيث يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية لأول مرة، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل كما يشارك في بطولة كأس العالم للأندية سبعة أندية من كافة قارات العالم، ويبدأ كل فريق مشواره في البطولة حسب القارة التي يشارك فيها وسبب مشاركته.

مواعيد كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

وفيما يلي مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

مباراة الافتتاح: اتحاد جدة السعودي مع نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 ديسمبر.

ويلعب الأهلي مع الفائز من الاتحاد أو أوكلاند يوم 15 ديسمبر 2023.

وسيلعب أوراوا ريد دايموندز الياباني ضد ليون المكسيكي، بطل الكونكاكاف، يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

بطل كوبا ليبرتادوريس مع الفائز من مباراة الاهلي 18 ديسمبر 2023.

ليون أو أوراوا مع مانشستر سيتي في 19 ديسمبر 2023.

مباراة تحديد المركز الثالث يوم 22 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس العالم للأندية 2023 في 22 ديسمبر 2023.

موعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2023

وقد كشف المادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أو “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، وتبدأ أسعار تذاكر المباريات من 40 ريالا لدوري الدرجة الثالثة، مرورا بـ 75 ريالا لدوري الدرجة الثانية و100 ريال لدوري الدرجة الأولى.

ودعا الأهلي جماهيره إلى المبادرة بحجز التذاكر قبل نفاذ العدد المعروض، ومن المنتظر أن يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، عبر موقعه الرسمي، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

🚨🚨 احجز تذكرتك لحضور المباراة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية على موقع" FIFA "الرسمي 🦅

👇https://t.co/n0EtO7GdVC pic.twitter.com/P0WGLkApRg — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 25, 2023

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الحادية عشرة في تاريخه على حساب نادي الوداد المغربي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن المباراة الافتتاحية ستجمع ما بين اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر المقبل، والفائز سيلتقي مع بطل أفريقيا الأهلي، كما ستقام مباراة أخرى في الدور الثاني بين الفريقين من الفائز بدوري أبطال آسيا “أوراوا ريدز” وفريق “ليون” يوم 15 ديسمبر.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الثاني يوم 15 ديسمبر، ويتأهل الفائز في المباراتين إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام يومي 18 و19 ديسمبر مع بطل أمريكا الجنوبية والذي سيتم تحديده يوم 15 ديسمبر، وتلعب يوم 18 ديسمبر.