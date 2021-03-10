مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، حيث تستكمل مباريات الإياب بدور الـ 16.

وتقام مباراتين في نفس الموعد، وهما مباراة ليفربول الإنجليزي وار بي ليبزيج الألماني، ومباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وكان ليفربول قد تغلب على ار بي ليبزيج في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 0، وأيضًا باريس سان جيرمان حقق فوزًا ساحقًا في مباراة الذهاب أمام برشلونة بنتيجة 4 / 1.

وفي هذا السياق نستعرض جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بالإضافة إلى القنوات الناقلة: