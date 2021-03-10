مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

بواسطة أسامة مقلد

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، حيث تستكمل مباريات الإياب بدور الـ 16.

محمد صلاح

وتقام مباراتين في نفس الموعد، وهما مباراة ليفربول الإنجليزي وار بي ليبزيج الألماني، ومباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وكان ليفربول قد تغلب على ار بي ليبزيج في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 0، وأيضًا باريس سان جيرمان حقق فوزًا ساحقًا في مباراة الذهاب أمام برشلونة بنتيجة 4 / 1.

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وفي هذا السياق نستعرض جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بالإضافة إلى القنوات الناقلة:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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