مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأربعاء عدد محدود من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة منتخبى إيطاليا وإسبانيا فى نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. بالإضافة إلى مباراتى السودان مع غينيا، والمغرب مغ غينيا بيساو فى التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

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إيطاليا X إسبانيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

السودان X غينيا – الساعة السادسة مساء

المغرب X غينيا بيساو – الساعة التاسعة مساء على قناة Arryadia SD/HD