مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم وفرص التأهل لمنتخبي السعودية وتونس

تستمر اليوم مواجهات الجولة الثالثة في دوري المجموعات بكأس العالم قطر 2022، يخوض منافسات اليوم ثمانية فرق تمثل المجموعتين الثالثة والرابعة لتحديد الفرق التي سوف تصعد لثمن النهائي، حيث تعتبر مباراة اليوم بالنسبة لكل الفرق الفرصة الأخيرة للبقاء في المونديال باستثناء المنتخب الفرنسي الذي ضمن الصعود بالفعل بعد حصادة لجميع النقاط خلال الجولة الأولى والثانية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في كأس العالم قطر 2022

يتميز اليوم الثاني في مباريات جولة الحسم بدوري المجموعات، بمشاركة فريقين عربيين هما السعودية وتونس، الأمر الذي يجعله يوماً مميزاً للعرب، والجدول التالي يوضح مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة لها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة تونس ضد فرنسا الساعة 5 مساء beIN Sports HD 1 Max استراليا ضد الدنمارك الساعة 5 مساء beIN Sports HD 2 Max السعودية ضد المكسيك الساعة 9 مساء beIN Sports HD 1 Max الأرجنتين ضد بولندا الساعة 9 مساء beIN Sports HD 2 Max

ترتيب الفرق المشاركة وفرص كل فريق في الصعود

بالنسبة للمجموعة الثالثة، يترب المنتخب البولندي على رأس المجموعة بـ 4 نقاط ولكن مباراته الليلة هي مباراة حياة أو موت، حيث يلقى المنتخب الأرجنتيني صاحب النقاط الثلاث في مباراة مصيرية للفريقين.

في القوت ذاته يلتقي المنتخب السعودي صاحب الثلاث نقاط وكله أمل في تحقيق فوز جديد على المنتخب المكسيكي أضعف فرق المجموعة الذي لا يملك سوى نقطة واحدة.

أما المجموعة الرابعة والتي يحتل المنتخب الفرنسي قمتها برصيد 6 نقاط، فيلتقي المنتخب التونسي الذي لا يملك سوى نقطة واحدة وفرص أقل في الصعود.

بينما تأتي مباراة أستراليا صاحبة الثلاث نقاط والدنمارك صاحبة النقطة الوحيدة، لتحدد إما ان يواصل منتخب استراليا في قطر 2022 بفوز جديد، أو أن يفوز المنتخب الدنماركي ويعطي لنفسة قبلة الحياة.