مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم .. جولة الحسم والقنوات المفتوحة الناقلة لها

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بكأس العالم قطر 2022 والتي يطلق عليها “جولة الحسم”، فاليوم سيتحدد بشكل نهائي الفرق المؤهلة للدور السادس عشر من النسخة رقم 22 من المونديال، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر سيرحل بشكل فعلي فريقين ويغادرا هذا المهرجان الكروي البديع، بينما يستعد فريقين آخرين لمنافسات أقوى في المواجهات القادمة من الأدوار النهائية لكأس العالم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

كما هو متبع مع مباريات الحسم في دوري المجموعات، سيتم لعب مبارتين كل مجموعة في نفس الوقت، وذلك حتى يضمن جميع الفرق الحصول على نفس الفرصة، وفيما يلي عرض لكل لمواعيد المباريات الأربعة المقامة في إطار الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الإكوادور ضد السنغال الساعة 5 مساء TOD App- beIN SPORTS beIN Sports Connect قطر ضد هولندا الساعة 5 مساء TOD App- beIN SPORTS beIN Sports Connect إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية الساعة 9 مساء TOD App- beIN SPORTS beIN Sports Connect انجلترا ضد ويلز الساعة 9 مساء TOD App- beIN SPORTS beIN Sports Connect

ترتيب الفرق المشاركة في مباريات اليوم

بالنسبة للمباراة الأولى والتي من المتوقع أن تكون قوية، يدخل منتخب الإكوادور اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

المباراة الثانية والتي تلعب في نفس الوقت يخوضها المنتخب القطري وهو يحتل المركز الأخير بلا نقاط، وفي المقابل يلاعب هولندا صاحبة الترتيب الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط.

المباراة الثالثة بين إيران والولايات المتحدة سوف تشهد مواجهة نارية بين فريقين بينهما ما صنع الحداد على المستوى السياسي من جهة، ومنافسة شرسة في المجموعة الثانية التي تحتل فيها إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد نقطتين.

المباراة الرابعة بين الجاريين إنجلترا التي تحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط، وويلز صاحبة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022