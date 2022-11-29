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مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم .. جولة الحسم والقنوات المفتوحة الناقلة لها

أحمد ياسين

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بكأس العالم قطر 2022 والتي يطلق عليها “جولة الحسم”، فاليوم سيتحدد بشكل نهائي الفرق المؤهلة للدور السادس عشر من النسخة رقم 22 من المونديال، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر سيرحل بشكل فعلي فريقين ويغادرا هذا المهرجان الكروي البديع، بينما يستعد فريقين آخرين لمنافسات أقوى في المواجهات القادمة من الأدوار النهائية لكأس العالم.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم .. جولة الحسم والقنوات المفتوحة الناقلة لها 4 29/11/2022 - 9:08 ص

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد هولندا في بطولة كأس العالم 2022

كما هو متبع مع مباريات الحسم في دوري المجموعات، سيتم لعب مبارتين كل مجموعة في نفس الوقت، وذلك حتى يضمن جميع الفرق الحصول على نفس الفرصة، وفيما يلي عرض لكل لمواعيد المباريات الأربعة المقامة في إطار الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم .. جولة الحسم والقنوات المفتوحة الناقلة لها 1 29/11/2022 - 9:08 ص

المباراة الموعد القنوات الناقلة
الإكوادور ضد السنغال الساعة 5 مساء TOD App- beIN SPORTS

beIN Sports Connect
 قطر ضد هولندا الساعة 5 مساء TOD App- beIN SPORTS

beIN Sports Connect
إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية الساعة 9 مساء TOD App- beIN SPORTS

beIN Sports Connect
انجلترا ضد ويلز  الساعة 9 مساء TOD App- beIN SPORTS

beIN Sports Connect

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم .. جولة الحسم والقنوات المفتوحة الناقلة لها 2 29/11/2022 - 9:08 ص

ترتيب الفرق المشاركة في مباريات اليوم

  • بالنسبة للمباراة الأولى والتي من المتوقع أن تكون قوية، يدخل منتخب الإكوادور اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
  • المباراة الثانية والتي تلعب في نفس الوقت يخوضها المنتخب القطري وهو يحتل المركز الأخير بلا نقاط، وفي المقابل يلاعب هولندا صاحبة الترتيب الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط.
  • المباراة الثالثة بين إيران والولايات المتحدة سوف تشهد مواجهة نارية بين فريقين بينهما ما صنع الحداد على المستوى السياسي من جهة، ومنافسة شرسة في المجموعة الثانية التي تحتل فيها إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد نقطتين.
  • المباراة الرابعة بين الجاريين إنجلترا التي تحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط، وويلز صاحبة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم .. جولة الحسم والقنوات المفتوحة الناقلة لها 3 29/11/2022 - 9:08 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب
IRIB TV 3 HD Iran عرب سات 11881 افقي
Ictimai TV HD Azerbaijan Europe*Star 1 11175 أفقي
RTSH Albania Eutelsat W2 12639 أفقي
ERT Greece Hot Bird 1-6 11823 أفقي
TPA Angola Eutelsat W3 11221 أفقي
Match TV Russia Yamal 102 11471 عمودي
DAS Erste Germany Astra 1B-1H + 2C 11836 أفقي
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أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.

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