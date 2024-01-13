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مواعيد مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 والقنوات الناقلة

محمد فريد عبد العزيز

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 14 يناير 2024، وستقام اليوم العديد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم.

ومن أبرز مباريات اليوم، افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا بمواجهة غينيا بيساو ضد ساحل العاج، كما يشهد الدوري الإنجليزي مباراة كبيرة اليوم بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.

جدول مباريات اليوم

في هذا الجدول سنعرض مواعيد مباريات اليوم بتوقيت القاهرة.

البطولة المباراة التوقيت القناة الناقلة
كأس آسيا أستراليا ضد الهند 1:30 Bein – ssc
كأس اسيا الصين ضد طاجيكستان 4:30 Bein – ssc
كأس اسيا أوزبكستان ضد سوريا 7:30 Bein – ssc
كأس أمم أفريقيا ساحل العاج ضد غينيا بيساو 10:00 Bein 1 max
الدوري الانجليزي تشيلسي ضد فولهام 2:30 Bein 1hd
الدوري الإنجليزي نيوكاسل ضد مانشستر سيتي 7:30 Bein 1hd
الدوري الإسباني لاس بالماس ضد فياريال 3:00 Bein 3hd
الدوري الاسباني ريال مايوركا ضد سيلتا فيغو 5:15 Bein 3
الدوري الاسباني اتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد 8:30 Bein 3
الدوري الاسباني ريال بيتيس ضد غرناطه 10:00 Bein 3
الدوري الإيطالي نابولي ضد ساليرنيتانا 4:00 أبو ظبي 1
الدوري الايطالي جنوى ضد تورينو 4:00 أبو ظبي 2
الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا 7:00 أبو ظبي 1
الدوري الايطالي مونزا ضد إنتر ميلان 9:45 أبو ظبي 1
الدوري الألماني فرايبورج ضد يونيون برلين 4:30 Bein 9hd
الدوري الالماني كولن ضد هايدنهايم 4:30 Bein
الدوري الألماني ماينز ضد فولفسبورج 4:30 Bein
الدوري الألماني أوجسبورج ضد بايرن ليفركوزن 4:30 Bein 5hd
الدوري الالماني لايبزيج ضد اينتراخت فرانكفورت 4:30 Bein 8hd
الدوري الألماني بروسيا دورتموند ضد دارمشتات 7:30 Bein 5hd
الدوري الفرنسي موناكو ضد ستاد ريمس 6:00 Bein 4hd
الدوري البرتغالي سبورتنج لشبونة ضد تشافيس 8:00 SSC 2
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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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