مواعيد مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 14 يناير 2024، وستقام اليوم العديد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم.

ومن أبرز مباريات اليوم، افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا بمواجهة غينيا بيساو ضد ساحل العاج، كما يشهد الدوري الإنجليزي مباراة كبيرة اليوم بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.

جدول مباريات اليوم

في هذا الجدول سنعرض مواعيد مباريات اليوم بتوقيت القاهرة.