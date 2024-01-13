مواعيد مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 والقنوات الناقلة
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 14 يناير 2024، وستقام اليوم العديد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم.
ومن أبرز مباريات اليوم، افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا بمواجهة غينيا بيساو ضد ساحل العاج، كما يشهد الدوري الإنجليزي مباراة كبيرة اليوم بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.
جدول مباريات اليوم
في هذا الجدول سنعرض مواعيد مباريات اليوم بتوقيت القاهرة.
|البطولة
|المباراة
|التوقيت
|القناة الناقلة
|كأس آسيا
|أستراليا ضد الهند
|1:30
|Bein – ssc
|كأس اسيا
|الصين ضد طاجيكستان
|4:30
|Bein – ssc
|كأس اسيا
|أوزبكستان ضد سوريا
|7:30
|Bein – ssc
|كأس أمم أفريقيا
|ساحل العاج ضد غينيا بيساو
|10:00
|Bein 1 max
|الدوري الانجليزي
|تشيلسي ضد فولهام
|2:30
|Bein 1hd
|الدوري الإنجليزي
|نيوكاسل ضد مانشستر سيتي
|7:30
|Bein 1hd
|الدوري الإسباني
|لاس بالماس ضد فياريال
|3:00
|Bein 3hd
|الدوري الاسباني
|ريال مايوركا ضد سيلتا فيغو
|5:15
|Bein 3
|الدوري الاسباني
|اتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد
|8:30
|Bein 3
|الدوري الاسباني
|ريال بيتيس ضد غرناطه
|10:00
|Bein 3
|الدوري الإيطالي
|نابولي ضد ساليرنيتانا
|4:00
|أبو ظبي 1
|الدوري الايطالي
|جنوى ضد تورينو
|4:00
|أبو ظبي 2
|الدوري الإيطالي
|هيلاس فيرونا
|7:00
|أبو ظبي 1
|الدوري الايطالي
|مونزا ضد إنتر ميلان
|9:45
|أبو ظبي 1
|الدوري الألماني
|فرايبورج ضد يونيون برلين
|4:30
|Bein 9hd
|الدوري الالماني
|كولن ضد هايدنهايم
|4:30
|Bein
|الدوري الألماني
|ماينز ضد فولفسبورج
|4:30
|Bein
|الدوري الألماني
|أوجسبورج ضد بايرن ليفركوزن
|4:30
|Bein 5hd
|الدوري الالماني
|لايبزيج ضد اينتراخت فرانكفورت
|4:30
|Bein 8hd
|الدوري الألماني
|بروسيا دورتموند ضد دارمشتات
|7:30
|Bein 5hd
|الدوري الفرنسي
|موناكو ضد ستاد ريمس
|6:00
|Bein 4hd
|الدوري البرتغالي
|سبورتنج لشبونة ضد تشافيس
|8:00
|SSC 2