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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7/4/2023 والقنوات الناقلة في الدوري المصري والعديد من البطولات العالمية

شاهيناز شوقي

يقدم موقع نجوم مصرية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7/4/2023، والقنوات الناقلة لها، حيث تقام مبارتان في نسخة الدوري الممتاز 2022- 2023 في مصر،  ومباراة في الدوري السعودي، بالإضافة إلى مباراة في البطولة العربية، ومباراة في الدوري الإسباني، و ثلاث مباريات ضمن الدوري الإيطالي.

مواعيد لعب مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المباراة الأولي: نادي المصري البورسعيدي X نادي حرس الحدود في تمام الساعة 9:15 مساء وتعرض على قناة on time sport1 .

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المباراة الثاننية: نادي أسوان X نادي سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 9:15 مساء على قناة on time sport 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشباب X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

نادي المريخ السوداني X نادي تشرين السوري في تمام الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة  

نادي إشبيلية X نادي سيلتا فيجو في تمام الساعة 9 مساء على قناة  beIN Sports HD1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    

ساليرنيتانا X إنتر ميلان في الساعة 5 مساء على قناة AD SPORTS Premium1

ليتشي X نابولي في الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X إمبولي في الساعة 9 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

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شاهيناز شوقي

الاسم: شاهيناز شوقي، من الاسكندرية، جمهورية مصر العربية، خريجة كلية التربية جامعة الاسكندرية، أهوى الموسيقى والأدب والقراءة، أزور المتاحف والمعارض، أهتم بالعمل المجتمعي، عضو مؤسس في حزب الدستور ، عملت كمحررة في عدد من المواقع الإخبارية، وحاليا أعمل في موقع نجوم مصرية، أكتب في السياسة والاقتصاد وأحوال المواطن المصري اليومية، وأقوم بتغطية ما يهمه من أحداث.
أكتب في الفن والرياضة والصحة، أسعى إلى إزالة الانقسامات والتعصب بين الناس، وأحارب التطرف والتدين الكاذب.

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