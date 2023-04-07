مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7/4/2023 والقنوات الناقلة في الدوري المصري والعديد من البطولات العالمية

يقدم موقع نجوم مصرية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7/4/2023، والقنوات الناقلة لها، حيث تقام مبارتان في نسخة الدوري الممتاز 2022- 2023 في مصر، ومباراة في الدوري السعودي، بالإضافة إلى مباراة في البطولة العربية، ومباراة في الدوري الإسباني، و ثلاث مباريات ضمن الدوري الإيطالي.

مواعيد لعب مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المباراة الأولي: نادي المصري البورسعيدي X نادي حرس الحدود في تمام الساعة 9:15 مساء وتعرض على قناة on time sport1 .

المباراة الثاننية: نادي أسوان X نادي سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 9:15 مساء على قناة on time sport 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الشباب X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

نادي المريخ السوداني X نادي تشرين السوري في تمام الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

نادي إشبيلية X نادي سيلتا فيجو في تمام الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

ساليرنيتانا X إنتر ميلان في الساعة 5 مساء على قناة AD SPORTS Premium1

ليتشي X نابولي في الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X إمبولي في الساعة 9 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

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