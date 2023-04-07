أخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-4-2023 والقنوات الناقلة

مايسة هشام

تنطلق اليوم الجمعة 7 – 4 -2023 عدد من المباريات الهامة أبرزها مباريات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال

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المريخ السودانى X تشرين السورى – الساعة 9 مساء -على قناة الرياضية السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية X سيلتا فيجو – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا X انتر ميلان – الساعة 5 مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1.

ليتشي X نابولي – الساعة 7 مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1.

ميلان X إمبولي – الساعة 9 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس X ستراسبورج – الساعة 9 مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X أنطاليا سبور – الساعة 7:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الشباب X الهلال – الساعة 9 مساء -على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

المصري البورسعيدي X حرس الحدود – الساعة 9:15 مساء -على قناة on time sport 1.

أسوان X سيراميكا كليوباترا – الساعة 9:15 مساء -على قناة on time sport 2.

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مايسة هشام

مايسة هشام كاتبة محتوى متنوع منذ أكثر من ثلاث سنوات، تخرجت من جامعة بورسعيد.

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