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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

محمود محمد عبد العال

يستعرض لكم “نجوم مصرية” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في جميع الدوريات، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها، حيث سيلعب برشلونة مواجهة أولى له بعد تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تستكمل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بأربعة مباريات خلالها مواجهات متزنة لكلٍ من الأهلي والاتحاد.

تصميم لصورة كرة قدم وملعب وقدم تركل الكرة، صورة حصرية لموقع نجوم مصرية.

تصميم لصورة كرة قدم وملعب وقدم تركل الكرة، صورة حصرية لموقع نجوم مصرية.

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مباريات الدوري الإسباني “لا ليجا”

وستقام مباراتين اليوم من الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة السابعة لموسم 2023-2024، ستبدأ بموقعة إشبيلية ضد ألميريا، ثم برشلونة ضيفًا على ريال مايوركا، وجاءت مواعيد والقنوات الناقلة للمباريات كالتالي:

الفريقان التوقيت القناة الناقلة
إشبيلية – ألميريا 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3
ريال مايوركا – برشلونة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3

كأس خادم الحرمين الشريفين

وستقام أربعة مباريات اليوم من كأس خادم الحرمين، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المحلية، أبرزها مواجهات العين ضد الأهلي والخلود ضد الاتحاد، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الفريقان التوقيت القناة الناقلة
الرياض – الفيحاء 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة SSC EXTRA 1 HD
العين – الأهلي 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة SSC1 HD
الخلود – الاتحاد 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة SSC1 HD
الفيصلي – الطائي 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة SSC EXTRA 1 HD 1

مباريات الدوري المصري “دوري Nile”

وستقام اليوم مباراتين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وجاءت مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها كالتالي:

الفريقان التوقيت القناة الناقلة
بلدية المحلة – سموحة 4 مساءً بتوقيت القاهرة On Time Sports 1 HD
فيوتشر – الداخلية 7 مساءً بتوقيت القاهرة On Time Sports 1 HD

مباريات الدوري الإيطالي “الكالتشيو”

وستقام مباراة وحيدة في الدوري الإيطالي، ضمن منافسات الجولة السادسة، على أرضية ملعب “أليانز ستاديوم” معقل السيدة العجوز.

الفريقان التوقيت القناة الناقلة
يوفنتوس – ليتشي 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة AD SPORTS Premium 1
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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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