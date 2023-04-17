مواعيد مباريات اليوم “الثلاثاء” بتاريخ 18-4-2023
نقدم لكم اليوم أهم مباريات كرة القدم التي ستقام فى 18-4-2023، حيث تشمل هذه المباريات أبرز دوريات العالم فى كرة القدم، وتضم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والمصري والعراقي والسعودي والتركي والإماراتي والقطري.
دوري أبطال أوروبا
نابولي x ميلان _ الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 21:00
تشيلسي x ريال مدريد _ الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 21:00
الدوري المصري
إنبي x أسوان _ الساعة 09:15 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 21:15
بيراميدز x الداخلية _ الساعة 09:15 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 21:15
الدوري السعودي
الهلال x النصر _ الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 21:00
الدوري الإماراتي
النصر الإماراتي x شباب الأهلي _ الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 20:00
الوحدة x الجزيرة _ الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 20:00
الظفرة x خورفكان _ الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 20:00
البطائح x دبا _ الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 20:00
الدوري التركي
ألانيا سبو x جالاتا سراي _ الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 19:30
فاتح كاراجومروك x أومراني سبور _ الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 19:30
دوري نجوم قطر
الريان x الدحيل _ الساعة 08:45 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 20:45
الدوري العراقي
القاسم x الصناعة _ الساعة 03:30 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 15:30
النفط x الديوانية _ الساعة 08:45 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 20:45
كربلاء x الكرخ _ الساعة 08:45 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 20:45
النجف x زاخو _ الساعة 08:45 مساءً بتوقيت القاهرة
والتوقيت العالمي 20:45