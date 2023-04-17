أخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم “الثلاثاء” بتاريخ 18-4-2023

حسام مصطفى محمد

نقدم لكم اليوم أهم مباريات كرة القدم التي ستقام فى 18-4-2023، حيث تشمل هذه المباريات أبرز دوريات العالم فى كرة القدم، وتضم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والمصري والعراقي والسعودي والتركي والإماراتي والقطري.

قد يهمك:

مواعيد مباريات كرة القدم اليوم “الجمعة” بتاريخ 21-4-2023

من هو حكم مباراة الهلال والاتحاد القادمة في نصف نهائي كأس الملك ؟

دوري أبطال أوروبا

نابولي x ميلان _ الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 21:00

تشيلسي x ريال مدريد _ الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 21:00

الدوري المصري

إنبي x أسوان _ الساعة 09:15 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 21:15

بيراميدز x الداخلية _ الساعة 09:15 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 21:15

الدوري السعودي

الهلال x النصر _ الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 21:00

الدوري الإماراتي

النصر الإماراتي x شباب الأهلي _ الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 20:00

الوحدة x الجزيرة _ الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 20:00

الظفرة x خورفكان _ الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 20:00

البطائح x دبا _ الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 20:00

الدوري التركي

ألانيا سبو x جالاتا سراي _ الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 19:30

فاتح كاراجومروك x أومراني سبور _ الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 19:30

دوري نجوم قطر

الريان x الدحيل _ الساعة 08:45 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 20:45

الدوري العراقي

القاسم x الصناعة _ الساعة 03:30 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 15:30

النفط x الديوانية _ الساعة 08:45 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 20:45

كربلاء x الكرخ _ الساعة 08:45 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 20:45

النجف x زاخو _ الساعة 08:45 مساءً بتوقيت القاهرة

والتوقيت العالمي 20:45

Avatar of حسام مصطفى محمد
حسام مصطفى محمد

مدون فى العديد من المجالات،تخرج أكاديمية S C C ، مهتم بنشر كل ما هو جديد فى عالم الرياضة ومتابعة الاخبار المصرية والعربية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات