مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى والذى يلعب له الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، اليوم الأحد، هذه المرة، أمام فريق وست هام فى إطار مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

وفى السياق ذاته، يلتقى فريق جالاتا سراى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى مصطفى محمد، مع فريق فاتح قرا جمرك، فى إطار مباريات الدوري التركى الممتا لكرة القدم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

آرسنال × واتفورد- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إيفرتون× توتنهام- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد× ليستر سيتي – الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

وست هام يونايتد× ليفربول- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فياريال× خيتافي- الساعة 3 مساء

فالنسيا× أتلتيكو مدريد- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا× إلتشي – الساعة 7:30 مساء

أوساسونا× ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء

ريال بيتيس× إشبيلية – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا × روما- الساعة 1:30 مساء

أودينيزي × ساسولو- الساعة 4 مساء

لاتسيو× ساليرنيتانا- الساعة 7 مساء

نابولي× هيلاس فيرونا- الساعة 7 مساء

ميلان× انتر ميلان- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألمانى

هيرتا برلين × باير ليفركوزن- الساعة 4:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا × ميتز- الساعة 4 مساء

ستاد ريمس × موناكو- الساعة 4 مساء

رين× ليون- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

فاتح قرا جمرك× جالاتا سراي- الساعة 3 مساء

فنربخشة× قيصري سبور- الساعة 6 مساء