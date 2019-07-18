 التخطي إلى المحتوى

مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. ولقاءات الأزرق ضد (أستراليا، الأردن، نيبال، تايوان)

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. ولقاءات الأزرق ضد (أستراليا، الأردن، نيبال، تايوان)

ننشر جدول مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا وموعد مباراة الكويت القادمة في تصفيات المونديال ضد أستراليا والأردن ونبيال وتايوان (الصين تايبيه)، حيث يبحث منتخب الكويت الأول عن مواصلة المشوار في التصفيات وتحقيق التأهل للمونديال القادم بقطر، بعد انتهاء مراسم سحب القرعة رسميا، منتخب الكويت جاء في المجموعة الثانية والتي يأتي على قمتها منتخب أستراليا، يتأهل إلى الدور الأخير من تصفيات المونديال، أوائل المجموعات الثمانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، هذا ويذكر أن منتخب الكويت تأهل مرة واحدة لكأس العالم، وكانت عام 1982.

مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

يبدأ جدول مواعيد مباريات الكويت في تصفيات المونديال 2022 وهى تصفيات مشتركة مؤهلة لكأس أمم آسيا 2023 عندما يحل ضيفا على نيبال يوم 5 سبتمبر 2019، والجولة الثانية ستشهد مواجهة قوية عندما يستضيف منتخب الكويت منتخب أستراليا على استاد جابر الكبير ومقابلة هامة، الجولة الثالثة لمنتخب الكويت في الطريق لمونديال قطر سيقابل منتخب الأردن في عمان يوم العاشر من أكتوبر 2019.

مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023
الموعدالمباراةالمكان
يوم 5 سبتمبر 2019مباراة الكويت ونيبالنيبال
يوم 10 سبتمبر 2019مباراة الكويت وأسترالياالكويت
يوم 10 أكتوبر 2019مباراة الكويت والأردنعمان
يوم 14 نوفمبر 2019مباراة الكويت وتايوانالكويت
يوم 19 نوفمبر 2019مباراة الكويت ونيبالالكويت
يوم 26 مارس 2020مباراة الكويت وأسترالياأستراليا
يوم 31 مارس 2020مباراة الكويت والأردنالكويت
يوم 9 يونيو 2020مباراة الكويت وتايوانتايوان

عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.