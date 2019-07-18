مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. ولقاءات الأزرق ضد (أستراليا، الأردن، نيبال، تايوان)

ننشر جدول مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا وموعد مباراة الكويت القادمة في تصفيات المونديال ضد أستراليا والأردن ونبيال وتايوان (الصين تايبيه)، حيث يبحث منتخب الكويت الأول عن مواصلة المشوار في التصفيات وتحقيق التأهل للمونديال القادم بقطر، بعد انتهاء مراسم سحب القرعة رسميا، منتخب الكويت جاء في المجموعة الثانية والتي يأتي على قمتها منتخب أستراليا، يتأهل إلى الدور الأخير من تصفيات المونديال، أوائل المجموعات الثمانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، هذا ويذكر أن منتخب الكويت تأهل مرة واحدة لكأس العالم، وكانت عام 1982.

مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

يبدأ جدول مواعيد مباريات الكويت في تصفيات المونديال 2022 وهى تصفيات مشتركة مؤهلة لكأس أمم آسيا 2023 عندما يحل ضيفا على نيبال يوم 5 سبتمبر 2019، والجولة الثانية ستشهد مواجهة قوية عندما يستضيف منتخب الكويت منتخب أستراليا على استاد جابر الكبير ومقابلة هامة، الجولة الثالثة لمنتخب الكويت في الطريق لمونديال قطر سيقابل منتخب الأردن في عمان يوم العاشر من أكتوبر 2019.