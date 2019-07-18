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مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم 2022 المشتركة مع كأس آسيا 2023 ضد (إيران، البحرين، هونج كونج، كمبوديا)

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم 2022 المشتركة مع كأس آسيا 2023 ضد (إيران، البحرين، هونج كونج، كمبوديا)

ننشر جدول مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم 2022 تلك التصفيات المشتركة والمؤهلة أيضا إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023، مجموعة العراق في تصفيات مونديال 2022 هي المجموعة الثالثة القوية والتي تضم إلى جانب الاخضر منتخبات إيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا، فرص التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، هي الحصول على المركز الأول، أو التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات الثمانية، منتخب العراق تأهل لمونديال كأس العالم من قبل مرة واحدة في تاريخه، مع الجيل الذهبي للمنتخب، وكانت تلك المرة عام 1986.

مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم 2022

يبدأ جدول مواعيد مباريات منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2022 المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023 يوم 5 سبتمبر 2019 القادم، عندما يحل الأخضر العراقي ضيفا على منتخب البحرين بالمنامة، وفي يوم العاشر من نفس هذا الشهر، يستضيف العراق منتخب هونج كونج على ملعب البصرة في تمام الساعة السابعة مساء، الجولة الثالثة وطريق العراق في تصفيات المونديال، يحل منتخب العراق ضيفا على منتخب كمبوديا في النصف من شهر أكتوبر 2019، القنوات الناقلة لمباريات تصفيات المونديال هي قنوات bein sports.

مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم 2022
التاريخالمباراةالمكان
يوم 5 سبتمبر 2019مباراة العراق والبحرينالمنامة
يوم 10 سبتمبر 2019مباراة العراق وهونج كونجالبصرة
يوم 15 أكتوبر 2019مباراة العراق وكمبودياكمبوديا
يوم 14 نوفمبر 2019مباراة العراق وإيرانالعراق
يوم 19 نوفمبر 2019مباراة العراق والبحرينالعراق
يوم 31 مارس 2020مباراة العراق وهونج كونجهونج كونج
يوم 4 يونيو 2020مباراة العراق وكمبودياالعراق
يوم 9 يونيو 2020مباراة العراق وإيرانإيران

عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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