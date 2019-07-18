مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم 2022 المشتركة مع كأس آسيا 2023 ضد (إيران، البحرين، هونج كونج، كمبوديا)

ننشر جدول مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم 2022 تلك التصفيات المشتركة والمؤهلة أيضا إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023، مجموعة العراق في تصفيات مونديال 2022 هي المجموعة الثالثة القوية والتي تضم إلى جانب الاخضر منتخبات إيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا، فرص التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، هي الحصول على المركز الأول، أو التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات الثمانية، منتخب العراق تأهل لمونديال كأس العالم من قبل مرة واحدة في تاريخه، مع الجيل الذهبي للمنتخب، وكانت تلك المرة عام 1986.

مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم 2022

يبدأ جدول مواعيد مباريات منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2022 المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023 يوم 5 سبتمبر 2019 القادم، عندما يحل الأخضر العراقي ضيفا على منتخب البحرين بالمنامة، وفي يوم العاشر من نفس هذا الشهر، يستضيف العراق منتخب هونج كونج على ملعب البصرة في تمام الساعة السابعة مساء، الجولة الثالثة وطريق العراق في تصفيات المونديال، يحل منتخب العراق ضيفا على منتخب كمبوديا في النصف من شهر أكتوبر 2019، القنوات الناقلة لمباريات تصفيات المونديال هي قنوات bein sports.