مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي(الأسبوع الأول)موسم 2019 -2020

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات واحدة من أشهر وأقوي دوريات العالم، ألا وهو الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، حيث تنطلق مواجهات الأسبوع الأول ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس القادم، وذلك بلقاء فريق ليفربول مع نوريتش سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءاً.

موعد إنطلاق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019 -2020

تنطلق مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2019 -2020 الأسبوع الأول يوم الجمعة 9 أغسطس القادم، على أن يتضمن الأسبوع الأول من الدوري 10 مباريات تعقد على مدار ثلاثة أيام، حيث يشتمل اليوم الأول على مباراة واحدة فقط بين كلاً من ليفربول ونوريتش سيتي.

واليوم الثاني يشتمل على إطلاق ست مباريات بين كلاً من وست هام يونايتد مع مانشستر سيتي، بورنموث مع شيفيليد يونايتد، بيرنلي مع ساوثهمبتون، كريستال بلاس مع إيفرتون، واتفورد مع برايتون، توتنهام هوتسبير مع أستون فيلا.

كما تختتم مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020 الأسبوع الأول بإنطلاق ثلاث مباريات بين كل من نيوكاسل يونايتد مع الآرسنال، مانشستر يونايتد مع تشيلسي، ليستر سيتي مع وولفرهامبتون.

جدول مواعيد مباريات الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي 2019 -2020

اليوم الأول: الجمعة 9 أغسطس 2019

ليفربول x ونوريتش سيتي 9 مساءاً

اليوم الثاني: السبت 10 أعسطس 2019

وست هام يونايتد x مانشستر سيتي 1:30 ظهراً

بورنموث x شيفيليد يونايتد 4 عصراً

بيرنلي x ساوثهمبتون 4 عصراً

كريستال بلاس x إيفرتون 4 عصراً

واتفورد x برايتون 4 عصراً

توتنهام هوتسبير x أستون فيلا 6:30 مساءاً

اليوم الثالث: الأحد 11 أغسطس 2019

ليستر سيتي x وولفرهامبتون 3 عصراً

نيوكاسل يونايتد x الآرسنال 3 عصراً

مانشستر يونايتد x تشيلسي 5:30 مساءاً

اللاعبون المصريون المشاركون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يشارك في مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020 كلاً من محمد صلاح ضمن لاعبي فريق ليفربول، محمد النني ضمن لاعبي فريق الأرسنال، محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ضمن صفوف أستون فيلا.

مواعيد مواجهات ليفربول والأرسنال وأستون فيلا

أستون فيلا x الأرسنال: الثاني والعشرين من سبتمبر 2019 بالجولة السادسة.

أستون فيلا x ليفربول: الثاني من نوفمبر 2019 بالجولة الحادية عشر.

ليفربول x أستون فيلا: الحادي عشر من أبريل 2020 بالجولة الثالثة والثلاثين.

ليفربول x الأرسنال: التاسع من مايو 2020 بالجولة السابعة والثلاثين.

وذلك ضمن منافسات مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020، حتي يتسني لعشاق الدوري الإنجليزي متابعة اللاعبون المصريون المحترفون.