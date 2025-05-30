مواعيد مباريات الترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية 2025

يتجهز نادي الترجي التونسي للتواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تبدا في منتصف يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

نظام البطولة

ومن المقرر أن تلعب بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات في نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ 32 إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ومن المعروف للجميع أن نادي الترجي التونسي واحداً من الأندية العربية الخمسة المشاركة في هذا الحدث العالمي بصحبة الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

الترجي ثالثًا

ويتواجد نادي الترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية بعدما تواجد في المركز الثالث بتصنيف الأندية الأفريقية، حيث وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عدة معايير للوصول لبطولة كأس العالم للأندية، في مقدمتها الفوز بالبطولة القارية الأكبر خلال الفترة من 2020 حتى 2024، ثم بعد ذلك التصنيف.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن تواجد فريق الترجي التونسي في المجموعة الرابعة مع فلامينجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي، والفائز من المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن فتح فترة انتقالات استثنائية للفرق المشاركة تمتد من 1 إلى 10 يونيو المقبل، تتيح للأندية تسجيل لاعبين جدد ضمن قوائمها الرسمية قبل انطلاق البطولة، إلى جانب فترة تسجيل ثانية بعد مرحلة المجموعات خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، شريطة أن تكون التعاقدات أُنجزت من خلال إحدى نوافذ القيد المعتمدة.

جدول مواعيد مباريات الترجي في كأس العالم للأندية

فلامينجو – الترجي: 17 يونيو 2025 الساعة 04:00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية

لوس أنجلوس أو كلوب أمريكا – الترجي: 21 يونيو 2025 الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية

الترجي – تشيلسي: 25 يونيو 2025 الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية