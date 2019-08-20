مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم الثلاثاء 20 أغسطس والقنوات الناقلة.. “الهلال السوداني والوصل، الاتحاد والعهد”

ننشر مواعيد مباريات البطولة العربية المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 وبداية مباريات الذهاب من دور 32 من كأس محمد السادس 2020، حيث نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل وموعد اللقاء، والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعهد اللبناني واسم معلق المباراة، وكل أخبار المواجهتين في البطولة العربية اليوم، ونظام البطولة هو خروج المغلوب بداية من دور 32 بعد مباراتي الذهاب والعودة، يذكر أن جائزة الفائز بالبطولة هي 6 ملايين دولار أمريكي.

مباراة الهلال والوصل

يحل الهلال السوداني ضيفا على نادي الوصل الإماراتي، والمباراة التي تقام على ملعب زعبيل بمدينة دبي، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم، قبل لقاء العودة الذي سيقام في أم درمان يوم 30 أغسطس الجاري، القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل هي قناة أبوظبي الرياضية الأولى، المعلق على المباراة هو المذيع علي سعيد الكعبي، تردد القناة على قمر النايل سات هو 12226 أفقي.

مباراة الاتحاد والعهد اللبناني

يستضيف نادي الاتحاد السعودي فريق العهد اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، ومباراة الذهاب من دور 32 من كأس محمد السادس، تقام المباراة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، الاتحاد السعودي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعهد اللبناني اليوم قناة أبوظبي الرياضية الثانية مع المعلق عامر عبدالله، تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 على قمر النايل سات هو 12467 أفقي.