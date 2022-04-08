مواعيد مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي

تنطلق مباريات الأسبوع رقم 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم premier League))، يوم الجمعة الموافق 8/4/2022، وتنتهي يوم الأحد الموافق 10/4/2022، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواعيد هذه المباريات وأماكن إقامتها.

مباراة نيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون

يلتقي نادي نيوكاسل يونايتد مع نادي ولفرهامبتون في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 8/4/2022 على ملعب سانت جيمس بارك.

مباراة إيفرتون مع مانشستر يونايتد

يلتقي نادي إيفرتون مع نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم السبت الموافق 9/4/2022 على ملعب جوديسون بارك.

مباراة أرسنال مع برايتون

يلتقي نادي أرسنال مع نادي برايتون في تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت الموافق 9/4/2022 على إستاد الإمارات.

مباراة ساوثامبتون مع تشيلسي

يلتقي نادي ساوثامبتون مع نادي تشيلسي في تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت الموافق 9/4/2022 على ملعب سانت ماري.

مباراة واتفورد مع ليدز يونايتد

يلتقي نادي واتفورد مع نادي ليدز يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت الموافق 9/4/2022 على ملعب فيكاريج رود.

مباراة أستون فيلا مع توتنام هوتسبر

يلتقي نادي أستون فيلا مع نادي توتنام هوتسبر في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 9/4/2022 على ملعب فيلا بارك.

مباراة نورويتش سيتي مع بيرنلي

يلتقي نادي نورويتش سيتي مع نادي بيرنلي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 10/4/2022 على ملعب كارو رود.

مباراة برينتفورد مع وست هام يونايتد

يلتقي نادي برينتفورد مع نادي وست هام يونايتد في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 10/4/2022 على ملعب برينتفورد كوميونيتي.

مباراة ليستر سيتي مع كريستال بالاس

يلتقي نادي ليستر سيتي مع نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 10/4/2022 على ملعب كينج باور.

مباراة مانشستر سيتي مع ليفربول

يلتقي نادي مانشستر سيتي مع نادي ليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد الموافق 10/4/2022 على استاد الاتحاد.