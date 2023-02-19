موعد مباراة ليفربول وريال مدريد القادمة في دوري الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة من العيار الثقيل بين كل من ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام، ويلعب الفريق الإنجليزي في مباراة الذهاب لثمن النهائي يوم الثلاثاء القادم على أرضه ووسط جمهوره بأريحية كبيرة، وذلك بعد فوزه ليلة أمس على فريق نيوكاسل، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل لاشئ على ملعب سانت جيمس بارك، وهو الملعب الخاص بـ«طائر العقعق».

وفي الدقيقة الـ10 من عمر المباراة، سجل نادي ليفربول هدفه الأول في شباك نيوكاسل يونايتد بأقدام الأوروجواني دارون نونيز، وأتبعه الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة الـ17 من عمر المباراة بهدف أكثر من رائع عن طريق الأسيست القوي من المصري محمد صلاح.

وفي المقابل فاز أيضا، أمس السبت، النادي الملكي على غريمه أوساسونا في إطار مباريات الجولة الـ22 من عمر الدوري الإسباني بهدفين مقابل لا شئ ، والتي أقيمت في معقل أوساسونا ووسط جمهوره على ملعب «آل سادار».

وسجل أهداف ريال مدريد كل من فيدي فالفيردي في الدقيقة 78، وماركو أسيسيو في الدقيقة 92 من عمر الوقت الإضافي للمباراة، ليلتقي الملكي ضد ليفربول بحذر يشوبه الرغبة في اقتناص الثلاث نقاط، وبهذا الانتصار قلص الريال فارق النقاط بينه وبين برشلونة بشكل مؤقت إلى 5 نقاط، ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 56 نقطة.

الموعد والقنوات الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة الذهاب لثمن النهائي بين الفريقين ريال مدريد وليفربول عبر الشاشتين bein sports premium 1، و bein 4 k، وهما الناقلتين الحصريتين لدوري أبطال أوروبا.

ويترقب مشجعي الفريقين، المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء القادم، والموافق 21 فبراير 2023، في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت والخرطوم والقدس وطرابلس، والحادية عشر بتوقيت بتوقيت الرياض والكويت والدوحة وصنعاء والمنامة ودمشق وعمان (الأردن)، وتوقيت الثانية عشر صباحاً بتوقيت سلطنة عمان، وذلك في إطار مباريات المجموعة الأولى من مجموعتين بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.