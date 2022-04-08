مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري المصري

تقام مساء غداً السبت الموافق 9/4/2022 المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز وذلك بسبب مشاركة أندية الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ومشاركة نادي بيراميدز في بطولة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الأهلي، والزمالك مع مصر المقاصة وبيراميدز مع غزل المحلة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواعيد هذه المباريات وأماكن إقامتها.

مباراة المصري مع الأهلي

يلتقي النادي المصري مع النادي الأهلي في الساعة التاسعة والنصف مساء السبت 9/4/2022 على إستاد برج العرب في الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة مصر المقاصة مع الزمالك

يلتقي نادي مصر المقاصة مع نادي الزمالك في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم السبت الموافق 9/4/2022 على إستاد الكلية الحربية، وذلك في إطار الجولة رقم 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي سبق تأجيلها بسبب مشاركة نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة بيراميدز مع غزل المحلة

يلتقي نادي بيراميدز مع نادي غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم السبت 9/4/2022 على إستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة رقم 13 من الدوري المصري الممتاز والتي سبق تأجيلها بسبب مشاركة نادي بيراميدز في بطولة الكونفدرالية.