مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024

يبحث جمهور كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وستقام اليوم العديد من المباريات في مختلف الدوريات والبطولات الرياضية.

ومن أهم مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا كما ستقام اليوم مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد وفي الدوري الإنجليزي ستلعب مباراة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

مواعيد مباريات اليوم الأحد

جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة.

كأس السوبر الإسباني:

ريال مدريد و برشلونة/ الساعة 10:00.

كأس آسيا الجولة 1:

اليابان ضد فيتنام/ الساعة 2:30.

الإمارات ضد هونغ كونغ/ الساعة 4:30.

فلسطين وإيران/ الساعة 8:30.

مباريات أمم أفريقيا اليوم

نيجيريا ضد غينيا الاستوائية/ الساعة 5:00

مصر ضد موزمبيق/ الساعة 8:00.

غانا ضد الرأس الأخضر/ الساعة 11:00.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

إيفرتون ضد أستون فيلا/ الساعة 5:00.

مانشستر يونايتد ضد توتنهام/ الساعة 7:00.

مباريات الدوري الإيطالي اليوم

لاتسيو ضد ليتشي/ الساعة 2:30.

فيورنتينا ضد اودينيزي/ الساعة 8:00.

أسي ميلان ضد روما/ الساعة 10:45

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

سيتم إذاعة مباراة كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد عبر قناة SSC 1 بتعليق فارس عوض، ومباريات بطولة كأس آسيا ستنقل عبر قناة Bein sport وكذلك قناة ssc السعودية.

ومباريات كأس أمم أفريقيا سيتم بثها على قناة Bein sport max HD 1 ومن المقرر أن يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر Bein sport hd 1 بينما ستنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.