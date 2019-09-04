مواعيد أقوى 10 مباريات فى تصفيات أمم أوروبا “يورو 2020” بالتوقيتات







تنطلق يوم الخميس 5 سبتمبر مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 “يورو 2020” وتقام هذه المباريات خلال فترة التوقف الدولية فى الفترة من الخميس 5 سبتمبر وحتى الثلاثاء 10 سبتمبر فى مختلف أرجاء قارة أوروبا.







وتشهد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 التى تقام خلال هذا الأسبوع العديد من المواجهات النارية من العيار الثقيل بين أقوى المنتخبات الأوروبية، ونستعرض فى التقرير التالى جدول مواعيد أقوى 10 مباريات فى تصفيات أمم أوروبا بالمواعيد والتوقيتات.

مواعيد أقوى 10 مباريات فى تصفيات يورو 2020 خلال الأسبوع الجاري







يوم الخميس 5 سبتمبر: مباراة رومانيا ضد إسبانيا فى التاسعة إلا الربع مساءً. يوم الخميس 5 سبتمبر: مباراة أيرلندا مع سويسرا وتقام فى التاسعة إلا الربع مساءً. يوم الجمعة 6 سبتمبر: مباراة ألمانيا مع هولندا وتقام فى التاسعة إلا الرابع مساءً. يوم السبت 7 سبتمبر: مباراة إنجلترا مع بلغاريا وتقام فى السادسة مساءً. يوم السبت 7 سبتمبر: مباراة فرنسا مع ألبانيا وتقام فى التاسعة إلا الربع. يوم السبت 7 سبتمبر: مباراة صربيا مع البرتغال وتقام فى التاسعة إلا الربع. يوم الأحد 8 سبتمبر: مباراة فنلندا مع إيطاليا وتقام فى التاسعة إلا الربع مساءً. يوم الأحد 8 سبتمبر: مباراة إسبانيا ضد جزر فاروه وتقام فى التاسعة إلا الربع مساءً. يوم الاثنين 9 سبتمبر : مباراة اسكتلندا ضد بلجيكا وتقام فى التاسعة إلا الربع مساءً. يوم الاثنين 9 سبتمبر: مباراة إيرلندا الشمالية مع ألمانيا وتقام فى التاسعة إلا الربع مساءً.

انفوجراف مواعيد أقوى 10 مباريات فى تصفيات يورو 2020





