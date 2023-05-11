مواجهة نارية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي… موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023، وذلك غداً الجمعة القادم.

وتمكن لاعبو المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، من الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023، بعد تجاوزهم عقبة الرجاء البيضاوي المغربي في دور الربع النهائي من البطولة.

فاز لاعبو الأهلي بنتيجة 2-0 على فريق الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي، فيما انتهت المباراة الإياب بالتعادل السلبي على ملعب المركب محمد الخامس في المغرب.

واستطاع الكبير التونسي نادي الترجي، من التغلب على فريق شبيبة القبائل الجزائري في دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوزه بنتيجة 2-1 في المباراتين الذهاب والإياب، وبهذا يتأهل لمواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي من البطولة.

اكتمل نصاب المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا! 🏆 من سيكون طرفي النهائي هذا الموسم؟#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/wDOlDdRSDB — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 29, 2023

قائمة لاعبي الأهلي ضد الترجي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة الترجي، اللاعب محمود متولي بشكل طبيعي، بعدما أثار قلق الجماهير بعد سقوطه بشكل مفاجئ عقب نهاية مباراة بيراميدز، كما تم الإبقاء على اللاعب ياسر إبراهيم ضمن قائمة الفريق الأحمر.

تضمنت قائمة الأهلي التي سافرت إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي، اللاعبين التالية أسماؤهم ومراكزهم في الملعب:

– حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبي.

– خط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد أشرف، محمود متولي، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، خالد عبد الفتاح.

– خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد الضاوي “كريستو”، محمد مجدي أفشه، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أحمد القندوسي، حسين الشحات.

– خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، محمود عبد المنعم كهربا.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام الترجي التونسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيلة المتوقعة لفريق الأهلي في مباراته المقبلة ضد الترجي، والتي تضمنت اللاعبين التالية:

– حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

– خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد القندوسي، أليو ديانج.

– خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسي تاو.

حكام مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيدير الحكم الكيني بيتر كاماكو مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي على ملعب رادس، وسيتم مساعدته من قِبَل سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بالإضافة إلى الحكم الرابع الصومالي عمر عبد القادر. وسيكون الجزائري مصطفى غربال مسؤولًا عن تقنية الفيديو، وسيتم مساعدته من قِبَل مواطنه مقرن جوراري.

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، غدًا الجمعة الموافق 12 مايو الجاري، في مباراة الذهاب، بينما ستُقام مباراة الإياب في الـ 19 من نفس الشهر، وسيتم بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تذيع قنوات beIN Sports مباراة الأهلي والترجي التونسي، نظرًا لكونها حاملة الحقوق الحصرية لبطولة الأندية الأفريقية.

معلق مباراة الاهلي والترجي

سيقوم المعلق محمد بركات بالتعليق على أحداث مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2023 بين الأهلي والترجي.