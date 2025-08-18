أخبار الرياضة

مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة فاركو ضد طلائع الجيش بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري 2025-2026

آلاء الجوهري

عشاق الساحرة المستديرة يترقبوا موعد مباراة فاركو ضد طلائع الجيش التي من المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025 على كلعب حرس الحدود في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2025-2026، يدخل فاركو اللقاء وهو بالمركز الـ20 برصيد نقطة واحدة، أما الطلائع فيحتل المركز الـ19 برصيد نقطة واحدة أيضًا، وكل فريق يسعى لتحقيق الفوز في اللقاء لتحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة واسعاد جماهيره.

فاركو ضد طلائع الجيش

ينتظر مشجعي كرة القدم المصرية اللقاء المرتقب لفريق فاركو أمام طلائع الجيش في الدوري المصري والذي سيقام في التوقيت التالي:

  • الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

طاقم تحكيم المباراة

يدير لقاء فاركو وطلائع الجيش طاقم تحكيم بقيادة الحكم الشهير محمود وفا حكم ساحة ويعاونه كلًا من أحمد عبد الغني ومحمد سعيد شيكا، والحكم الرابع هو محمد ممدوح، بينما سيتولى مهمة حكم الفيديو محمد الشناوي ويساعده إسلام أبو العطا.

قائمة طلائع الجيش للموسم الجديد

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لطلائع الجيش عن قائمة الفريق للموسم الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: عمر رضوان، مؤمن محمود عبد العاطي.
  • خط الدفاع: عمرو طارق، محمد فتح الله، خالد سطوحي، حسام السويسي، محمد هاني، حسن مجدي، فارس حاتم، كريم رجب، أحمد علاء.
  • خط الوسط: رجب عمران، كريم طارق، أحمد زولا، إسلام محارب، علي حمدي، عماد معوض، حامد خلف، محمد شعبان، غيث عبد الله، محمود عبد العزيز، مصطفى الخواجة، أحمد طارق، خالد بسيوني.
  • خط الهجوم: أبو بكر كيتا، إسماعيل أجورو، ديسلون كاموني.
عن الكاتب:
آلاء الجوهري

كاتبة صحفية لدي نجوم مصرية حاصلة على شهادة بكالوريوس نظم معلومات إدارية، أسعى دائمًا إلى تقديم معلومات مفيدة للزائر بكل شفافية ووضوح


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.