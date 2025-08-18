مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة فاركو ضد طلائع الجيش بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري 2025-2026

عشاق الساحرة المستديرة يترقبوا موعد مباراة فاركو ضد طلائع الجيش التي من المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025 على كلعب حرس الحدود في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2025-2026، يدخل فاركو اللقاء وهو بالمركز الـ20 برصيد نقطة واحدة، أما الطلائع فيحتل المركز الـ19 برصيد نقطة واحدة أيضًا، وكل فريق يسعى لتحقيق الفوز في اللقاء لتحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة واسعاد جماهيره.

ينتظر مشجعي كرة القدم المصرية اللقاء المرتقب لفريق فاركو أمام طلائع الجيش في الدوري المصري والذي سيقام في التوقيت التالي:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

طاقم تحكيم المباراة

يدير لقاء فاركو وطلائع الجيش طاقم تحكيم بقيادة الحكم الشهير محمود وفا حكم ساحة ويعاونه كلًا من أحمد عبد الغني ومحمد سعيد شيكا، والحكم الرابع هو محمد ممدوح، بينما سيتولى مهمة حكم الفيديو محمد الشناوي ويساعده إسلام أبو العطا.

قائمة طلائع الجيش للموسم الجديد

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لطلائع الجيش عن قائمة الفريق للموسم الجديد والتي جاءت على النحو التالي: