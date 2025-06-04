مواجهة مصرية.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد العين في كأس العالم للأندية

من المقرر أن يأتي خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تبدأ في يوم 14 يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة مصرية مثيرة تجمع بين الثنائي عمر مرموش ورامي ربيعة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، عن وجود ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي في المجموعة السابعة بجانب ناديا الوداد الرياضي المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وأصبح النجم عمر مرموش لاعبًا بصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، بينما أعلن نادي العين تعاقده رسميًا مع رامي ربيعة في صفقة إنتقال حر.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي ضد العين على ملعب “مرسيدس بنز أرينا”، 23 يونيو، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية.

كما تشهد بطولة كأس العالم للأندية مشاركة النادي الأهلي الذي يستهل مشواره في المونديال بمواجهة جماهيرية كبيرة أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يلتقي بفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

ومن المقرر أن تلعب بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويشهد النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.