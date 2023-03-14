مواجهة سهلة للزمالك وصعبة للأهلي.. نتائج قرعة دور الـ 16 كأس الرابطة المصرية 2023

أقيم اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس لعام 2023 برئاسة أحمد دياب مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، وأقيمت مراسم السحب من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتمت المراسم في المقر الرسمي للإتحاد المصري لكرة القدم، وتمت القرعة لعدد 16 فريق من الدوري المصري الممتاز، ومن خلال الأسطر القليلة القادمة نعرض لمتابعينا نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة 2022-2023.

بطولة كأس الرابطة 2022-2023

ومن قبله قام مسئولي الرابطة بالإعلان عن المدة المخصصة للعب البطولة، وذلك لكل من دور ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة، حيث ستلعب المباريات في فترة التوقف الدولي، والتي تترواح من يوم 19 مارس لعام 2022 إلى 30 مارس، ويتوقف الدوري المصري لمدة 17 وذلك في الفترة الممتدة من 13 مارس حتى 30 مارس لعام 2023، ويشارك في البطولة عدد 16 فريق، وهو ما يمثل كافة أندية الدوري المصري ما عدا فريقين، وهم فريق الداخلية وأسوان وذلك بعد أن خسر كلا الفريقين في الدور التمهيدي.

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة 2022-2023

الأهلي × المصري

الزمالك × البنك الأهلي

بيراميدز × إنبي

المقاولون العرب × حرس الحدود

غزل المحلة × الإسماعيلي

فيوتشر × طلائع الجيش

سيراميكا × سموحة

الاتحاد × فاركو

كأس الرابطة المصرية

هي أحد البطولات المصرية في رياضة كرة القدم، تم الإعلان عن البطولة في عام 2021، وذلك بعد أن تم تأسيس رابطة الأندية المصرية، ويشارك في البطولة كافة أندية الدوري المصري بشكل إجباري، وهي بطولة بنظام المجموعات وخروج المغلوب، وبداية من دور الـ16 تكون البطلوة بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية، وكان الفائز بأول نسخة للبطولة هو نادي فيوتشر، بعد أن فاز على فريق غزل المحلة بنتيجة (5:1)، ويتم نقل مباريات البطولة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

توقف الدوري المصري لمدة 17 يوم

نتيجة لإقامة بطولة كأس مصر الدور 32 وكأس الرابطة والمعسكر الخاص بالمنتخب الأولومبي ومنتخب كرة القدم الأول، يتوقف الدوري لمدة 17 يوم من 13 حتى 30 مارس الجارى، كما قرر تأجيل المباراة بين كلًا من الأهلي وبيراميدز في إطار نهائي بطولة كأس مصر، والذي كان من المفروض لعبه في 3 فبراير الماضي، وذلك نتيجة لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.