مواجهة العمالقة.. موعد لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
بين كل موسم وآخر في البريميرليغ، يبقى صراع ليفربول ومانشستر يونايتد علامة فارقة، ليس فقط في عدد النقاط أو الألقاب، بل في قيمة كل مباراة وسردية كل لقاء، خصوصًا حين يتعلق الأمر بكلاسيكو الشمال الغربي.
مباريات ليفربول في موسم 2025/2026
4 أكتوبر: تشيلسي 2 – 1 ليفربول (الدوري الإنجليزي).
30 سبتمبر: جالطة سراي 1 – 0 ليفربول (دوري أبطال أوروبا).
27 سبتمبر: كريستال بالاس 2 – 1 ليفربول (الدوري الإنجليزي).
23 سبتمبر: ليفربول 2 – 1 ساوثهامبتون (كأس رابطة الدوري الإنجليزي).
20 سبتمبر: ليفربول 2 – 1 إيفرتون (الدوري الإنجليزي).
17 سبتمبر: ليفربول 3 – 2 أتلتيكو مدريد (دوري أبطال أوروبا).
14 سبتمبر: بيرنلي 0 – 1 ليفربول (الدوري الإنجليزي).
31 أغسطس: ليفربول 1 – 0 آرسنال (الدوري الإنجليزي).
25 أغسطس: نيوكاسل يونايتد 2 – 3 ليفربول (الدوري الإنجليزي).
15 أغسطس: ليفربول 4 – 2 بورنموث (الدوري الإنجليزي).
مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2025/2026
4 أكتوبر: مانشستر يونايتد 2 – 0 سندرلاند (الدوري الإنجليزي).
27 سبتمبر: برينتفورد 3 – 1 مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي).
20 سبتمبر: مانشستر يونايتد 2 – 1 تشيلسي (الدوري الإنجليزي).
14 سبتمبر: مانشستر سيتي 3 – 0 مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي).
30 أغسطس: مانشستر يونايتد 3 – 2 بيرنلي (الدوري الإنجليزي).
27 أغسطس: غريمسبي تاون 3 – 2 مانشستر يونايتد (كأس رابطة الدوري الإنجليزي).
24 أغسطس: فولهام 1 – 1 مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي).
17 أغسطس: مانشستر يونايتد 0 – 1 آرسنال (الدوري الإنجليزي).
يلتقي الفريقان مساء الأحد على ملعب “أنفيلد” في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبدأ المباراة الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة.
|المباراة
|البطولة
|الموعد
|الملعب
|القنوات الناقلة
|المعلق
|ليفربول vs مانشستر يونايتد
|الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة الثامنة – موسم 2025-2026)
|الأحد 19 أكتوبر 2025 – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية
|أنفيلد – مدينة ليفربول
|beIN SPORTS 1 HD
|عامر الخوذيري
تاريخ مواجهات الفريقين
إجمالي مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد 216 مباراة، استطاع مانشستر يونايتد ان يفوز في 83 مرة بينما ليفربول فقط فاز في 72 مرة، وتعادل كل منهما في 61 مباراة.
وعن الأهداف المسجلة لكل منهما فكان تقريبا تعادل في سجل أهداف المواجهات فقط سجل مانشستر يونايتد 291 هدف وسجل ليفربول 291 هدف.
في آخر 14 مواجهة بالدوري الإنجليزي: انتصار واحد فقط ليونايتد، مقابل 7 انتصارات لليفربول و6 تعادلات.
ليفربول لم يخسر على ملعبه في آخر 9 مباريات ضد اليونايتد بالدوري الإنجليزي.
النجم المصري محمد صلاح هو الهداف التاريخي لهذه المواجهات بـ16 هدفًا.