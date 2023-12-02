مواجهات نارية.. نتيجة قرعة كأس أمم أوروبا Euro 2024 وموعد انطلاق البطولة

يترقب محبي كرة القدم حول العالم نتيجة قرعة أمم أوروبا “يورو 2024” والتي أقيمت مساء اليوم السبت 2 ديسمبر، وذلك في المدينة الألمانية هامبورغ، حيث تم نقل القرعة من خلال بث مباشر عبر بي إن سبورت القطرية، والتي ستنطلق العام المقبل في ألمانيا، حيث تعد بطولة يورو أوروبا من أقوى البطولات في العالم بعد كأس العالم، حيث تحظى بمتابعة جمهور كرة القدم حول العالم.

نتيجة قرعة أمم أوروبا

انتهت مراسم قرعة أمم أوروبا منذ قليل، وتم الإعلان عن المنتخبات التي ستواجه بعضها في بطولة يورو 2024 العام المقبل، وتأتي مجموعات أمم أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة ألمانيا إسبانيا سلوفينيا هولندا بلجيكا تركيا اسكتلندا كرواتيا الدنمارك النمسا سلوفينيا البرتغال المجر ألبانيا انجلترا فرنسا رومانيا التشيك سويسرا إيطاليا صربيا – – –

قرعة أمم أوروبا 2024

أُقيمت قرعة الأمم الأوروبية مساء اليوم السبت الساعة 7.00 بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتم نقل القرعة في بث مباشر من خلال المنصة الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إضافة إلى نقلها عبر قناة beIN Sports الإخبارية.

المنتخبات المشاركة في يورو 2024

تستضيف ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا، في نسختها السابعة عشر، في الفترة بين 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024، حيث حسم 21 منتخب أوروبي بطاقة التأهل إلى البطولة المقامة في ألمانيا العام المقبل، إضافة إلى ثلاثة منتخبات تشارك عن طريق الملحق، وبذلك يصل العدد إلى 24 منتخب ويتم تصنيفها إلى أربعة مستويات في كل مستوى ستة منتخبات حيث يتم تقسيم التصنيف كالتالي: