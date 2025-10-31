مواجهات نارية.. مواعيد وأطراف مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين

شهدت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت أمس الأربعاء، عن مواجهة نارية تجمع بين ناديا الشباب والاتحاد.

الهلال ضد الفتح

ونتج عن القرعة مواجهة الهلال ضد الفتح، بينما يلتقي القادسية مع الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل، بينما يلعب الخليج مع الخلود.

وخطف الفتح مقعده في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بفوزه على الرياض بنتيجة 2 – 0 ضمن منافسات دور الـ16، فيما فاز الخلود على النجمة بهدف دون مقابل، والقادسية على الحزم بنتيجة 3 – 1، كما فاز الأهلي على الباطن بثلاثية نظيفة، والهلال على الأخدود بنتيجة 1 – 0، والشباب على الزلفي بنفس النتيجة.

ركلات الترجيح تحسم الأمر

ولجأ الخليج إلى ركلات الترجيح لبلوغ الدور ربع النهائي حيث انتصر 5-3 على التعاون، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة، بينما لم يتأهل إلى الدور ربع النهائي أي فريق عن أندية دوري الدرجة الأولى.

وأكمل نادى الاتحاد عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، وذلك بعدما تغلب على النصر بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء بالعاصمة السعودية الرياض، في ختام منافسات دور الـ 16.